В Крыму клещи стали чаще заражать людей боррелиозом

2026-04-07T18:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Крыму уменьшилось число случаев присасывания клещей, но при этом удвоилось в сравнении с прошлым годом количество заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Результаты исследования всех снятых с людей клещей свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 8% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом и моноцитарным эрлихиозом – по 2,9%.В ведомстве напоминают, что чаще всего присасывание клещей случается при посещении лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью. В Крыму традиционно фиксируют два пика активности в год – с мая по июнь и с августа по сентябрь. Сейчас в регионе проводят акарицидные обработки. Всего с марта обработано 1,782 гектаров территорий муниципалитетов.Больше 70 случаев укуса клещей с начала года зарегистрировали на Крымском полуострове. При этом паразитов можно встретить как в черте населенных пунктов, так и за чертой города.

