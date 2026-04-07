В Крыму клещи стали чаще заражать людей боррелиозом
В Крыму клещи стали чаще заражать людей боррелиозом - РИА Новости Крым, 07.04.2026
В Крыму клещи стали чаще заражать людей боррелиозом
В Крыму уменьшилось число случаев присасывания клещей, но при этом удвоилось в сравнении с прошлым годом количество заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом... РИА Новости Крым, 07.04.2026
2026-04-07T18:52
2026-04-07T18:52
2026-04-07T18:52
крым
новости крыма
клещи
боррелиоз (болезнь лайма)
роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Крыму уменьшилось число случаев присасывания клещей, но при этом удвоилось в сравнении с прошлым годом количество заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Результаты исследования всех снятых с людей клещей свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 8% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом и моноцитарным эрлихиозом – по 2,9%.В ведомстве напоминают, что чаще всего присасывание клещей случается при посещении лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью. В Крыму традиционно фиксируют два пика активности в год – с мая по июнь и с августа по сентябрь. Сейчас в регионе проводят акарицидные обработки. Всего с марта обработано 1,782 гектаров территорий муниципалитетов.Больше 70 случаев укуса клещей с начала года зарегистрировали на Крымском полуострове. При этом паразитов можно встретить как в черте населенных пунктов, так и за чертой города. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где чаще всего обитают клещи в Крыму – РоспотребнадзорКак защитить детей от клещей – советы РоспотребнадзораНазваны самые опасные представители крымской фауны
крым
крым, новости крыма, клещи, боррелиоз (болезнь лайма), роспотребнадзор
В Крыму клещи стали чаще заражать людей боррелиозом
В Крыму вдвое выросло число случаев иксодового клещевого боррелиоза – Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Крыму уменьшилось число случаев присасывания клещей, но при этом удвоилось в сравнении с прошлым годом количество заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
"Обращаемость населения в медорганизации полуострова по поводу присасывания клещей с начала года ниже прошлогодней и не превышает среднемноголетние показатели. С начала года на территории Крыма и Севастополя зарегистрировано шесть случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в 2025году – три случая", – сообщили в пресс-службе.
Результаты исследования всех снятых с людей клещей свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 8% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом и моноцитарным эрлихиозом – по 2,9%.
В ведомстве напоминают, что чаще всего присасывание клещей случается при посещении лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью. В Крыму традиционно фиксируют два пика активности в год – с мая по июнь и с августа по сентябрь. Сейчас в регионе проводят акарицидные обработки. Всего с марта обработано 1,782 гектаров территорий муниципалитетов.
Больше 70 случаев укуса клещей
с начала года зарегистрировали на Крымском полуострове. При этом паразитов можно встретить как в черте населенных пунктов, так и за чертой города.
