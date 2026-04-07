Рейтинг@Mail.ru
В Крыму клещи стали чаще заражать людей боррелиозом - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260407/v-krymu-kleschi-stali-chasche-zarazhat-lyudey-borreliozom-1154984542.html
В Крыму клещи стали чаще заражать людей боррелиозом
В Крыму уменьшилось число случаев присасывания клещей, но при этом удвоилось в сравнении с прошлым годом количество заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом... РИА Новости Крым, 07.04.2026
2026-04-07T18:52
крым
новости крыма
клещи
боррелиоз (болезнь лайма)
роспотребнадзор
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110515/57/1105155708_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_bce1ca8defc53659c040e79f74dd2ee2.jpg
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110515/57/1105155708_51:0:504:340_1920x0_80_0_0_775f23f612adc5cb3b03ca75a38f0774.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
18:52 07.04.2026
 
© © Fotolia/ Michael Tieck / Перейти в фотобанкКлещ в лесу. Архивное фото
Клещ в лесу. Архивное фото
© © Fotolia/ Michael Tieck
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Крыму уменьшилось число случаев присасывания клещей, но при этом удвоилось в сравнении с прошлым годом количество заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
"Обращаемость населения в медорганизации полуострова по поводу присасывания клещей с начала года ниже прошлогодней и не превышает среднемноголетние показатели. С начала года на территории Крыма и Севастополя зарегистрировано шесть случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в 2025году – три случая", – сообщили в пресс-службе.
Результаты исследования всех снятых с людей клещей свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 8% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом и моноцитарным эрлихиозом – по 2,9%.
В ведомстве напоминают, что чаще всего присасывание клещей случается при посещении лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью. В Крыму традиционно фиксируют два пика активности в год – с мая по июнь и с августа по сентябрь. Сейчас в регионе проводят акарицидные обработки. Всего с марта обработано 1,782 гектаров территорий муниципалитетов.
Больше 70 случаев укуса клещей с начала года зарегистрировали на Крымском полуострове. При этом паразитов можно встретить как в черте населенных пунктов, так и за чертой города.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
