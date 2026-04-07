В Крыму аферисты продали землю в несуществующих СНТ на 25 млн рублей

2026-04-07T12:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе задержали земельных мошенников за 25-милионную аферу с фиктивной продажей участков в несуществующих садовых товариществах. Об этом сообщает пресс-служба полиции Крыма.По данным правоохранителей, двое мужчин 23 и 25 лет в июле 2024 года зарегистрировали СНТ "Ажур", назначив себя председателем и секретарем. Под видом продажи участков они предлагали своим знакомым приобрести землю по привлекательной цене и обещали содействие в переводе ее в категорию индивидуального жилищного строительства.Когда обманутые граждане начали подозревать неладное и требовать возврата денег, фигуранты составляли фиктивные графики выплат, постоянно перенося сроки. Не намереваясь возвращать средства, они создали второе СНТ — "Родные просторы", приобрели 40 гектаров земли и демонстрировали их потерпевшим как доказательство возможности выделения участков. Однако следствие установило, что этой площади было недостаточно для всех заявителей.Злоумышленники задержаны. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Сейчас задержанные заключены под стражу.

