В Крыму аферисты продали землю в несуществующих СНТ на 25 млн рублей
2026-04-07T12:57
12:57 07.04.2026 (обновлено: 13:03 07.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе задержали земельных мошенников за 25-милионную аферу с фиктивной продажей участков в несуществующих садовых товариществах. Об этом сообщает пресс-служба полиции Крыма.
По данным правоохранителей, двое мужчин 23 и 25 лет в июле 2024 года зарегистрировали СНТ "Ажур", назначив себя председателем и секретарем. Под видом продажи участков они предлагали своим знакомым приобрести землю по привлекательной цене и обещали содействие в переводе ее в категорию индивидуального жилищного строительства.
"Потерпевшие передавали крупные суммы, получая взамен лишь чеки о "добровольных взносах" и членские книжки. При этом реальной возможности предоставить участки у мошенников не было, так как СНТ не владело землей", – сообщили в полиции.
Когда обманутые граждане начали подозревать неладное и требовать возврата денег, фигуранты составляли фиктивные графики выплат, постоянно перенося сроки. Не намереваясь возвращать средства, они создали второе СНТ — "Родные просторы", приобрели 40 гектаров земли и демонстрировали их потерпевшим как доказательство возможности выделения участков. Однако следствие установило, что этой площади было недостаточно для всех заявителей.
"На данный момент потерпевшими признаны 70 человек, а общая сумма ущерба превышает 25 миллионов рублей", – констатировали в МВД.
Злоумышленники задержаны. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Сейчас задержанные заключены под стражу.
