В Крым идут трехдневные заморозки - РИА Новости Крым, 07.04.2026
В Крым идут трехдневные заморозки
В Крым идут трехдневные заморозки
Заморозки в период с 10 по 12 апреля включительно ожидаются в Крыму. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра РИА Новости Крым, 07.04.2026
В Крыму ожидаются заморозки на почве и в воздухе с 10 по 12 апреля

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Заморозки в период с 10 по 12 апреля включительно ожидаются в Крыму. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"В Симферополе, в степных и предгорных районах Крыма 10-го, 11-го и 12-го апреля есть вероятность слабых заморозков. Даже в воздухе - до 1 градуса ниже нуля", - сказала Любецкая.
По ее словам, на текущей неделе в регионе установится очень сложная погода. Несмотря на дожди и усиление ветра вероятность заморозков остается, уточнила она.
Ранее во вторник сообщалось, что на Ай-Петри и Ангарском перевале в Крыму выпал мокрый снег, и в ближайшие несколько дней из-за морозной погоды в горах он не растает.
По информации заместителя начальника Главного управления МЧС России по республике Андрея Павлюченко, в связи с сильными дождями и мокрым снегом во вторник в Крыму прогнозируются подтопления.
В Крыму в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, в горах – с мокрым снегом, а также усиление ветра до 22 метров в секунду.
Крымские водохранилища естественного стока накопили 166 миллионов кубометров воды, при этом мартовские притоки были небольшими, но запасы будут пополнятся дальше, поскольку этому благоприятствует погода.
