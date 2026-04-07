В Крым идут трехдневные заморозки

В Крым идут трехдневные заморозки - РИА Новости Крым, 07.04.2026

В Крым идут трехдневные заморозки

Заморозки в период с 10 по 12 апреля включительно ожидаются в Крыму. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра

2026-04-07T12:08

2026-04-07T12:08

2026-04-07T12:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Заморозки в период с 10 по 12 апреля включительно ожидаются в Крыму. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, на текущей неделе в регионе установится очень сложная погода. Несмотря на дожди и усиление ветра вероятность заморозков остается, уточнила она.Ранее во вторник сообщалось, что на Ай-Петри и Ангарском перевале в Крыму выпал мокрый снег, и в ближайшие несколько дней из-за морозной погоды в горах он не растает.По информации заместителя начальника Главного управления МЧС России по республике Андрея Павлюченко, в связи с сильными дождями и мокрым снегом во вторник в Крыму прогнозируются подтопления.В Крыму в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, в горах – с мокрым снегом, а также усиление ветра до 22 метров в секунду.Крымские водохранилища естественного стока накопили 166 миллионов кубометров воды, при этом мартовские притоки были небольшими, но запасы будут пополнятся дальше, поскольку этому благоприятствует погода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высохнет ли Каспийское море – мнение ученогоХолодная и снежная зима спасла Крым от дефицита воды - ученыеБудет ли урожай в Крыму после суровой зимы

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, заморозки, татьяна любецкая, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма