В Крым идут трехдневные заморозки
Заморозки в период с 10 по 12 апреля включительно ожидаются в Крыму. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра
2026-04-07T12:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Заморозки в период с 10 по 12 апреля включительно ожидаются в Крыму. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, на текущей неделе в регионе установится очень сложная погода. Несмотря на дожди и усиление ветра вероятность заморозков остается, уточнила она.Ранее во вторник сообщалось, что на Ай-Петри и Ангарском перевале в Крыму выпал мокрый снег, и в ближайшие несколько дней из-за морозной погоды в горах он не растает.По информации заместителя начальника Главного управления МЧС России по республике Андрея Павлюченко, в связи с сильными дождями и мокрым снегом во вторник в Крыму прогнозируются подтопления.В Крыму в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, в горах – с мокрым снегом, а также усиление ветра до 22 метров в секунду.Крымские водохранилища естественного стока накопили 166 миллионов кубометров воды, при этом мартовские притоки были небольшими, но запасы будут пополнятся дальше, поскольку этому благоприятствует погода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высохнет ли Каспийское море – мнение ученогоХолодная и снежная зима спасла Крым от дефицита воды - ученыеБудет ли урожай в Крыму после суровой зимы
В Крыму ожидаются заморозки на почве и в воздухе с 10 по 12 апреля