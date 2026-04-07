В Иране произошло землетрясение – что известно
В Иране произошло землетрясение – что известно
11:45 07.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. На юге Ирана во вторник произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.
По данным сейсмологов, толчок зафиксирован в 7.39 по всемирному времени или в 10.39 по московскому.
Очаг залегал на глубине 22 километра в 87 километрах к северо-западу от Шираза с населением 1, 2 млн человек и в 25 километрах к юго-востоку от 64 тысячного Нурабада.
О разрушениях и пострадавших к этому времени не сообщается.
5 апреля землетрясение магнитудой 3,7 произошло недалеко от Новороссийска. 2 апреля толчки магнитудой 4.5 произошли в Киргизии.
