Удар ВСУ по школе в Запорожской области и страшная угроза Трампа – главное

Смертельный удар ВСУ по школе в Запорожской области и угроза Трампа Ирану– главное за день
Главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по школе в Запорожской области – ранены дети и убит замглавы округа. В Севастополе обезвредили беспилотник, который упал у жилых домов. Президент РФ Владимир Путин провел совещание по ситуации с масштабными паводками в Дагестане. Глава США Дональд Трамп пригрозил уничтожить без следа цивилизацию в Иране грядущей ночью. Власти Крыма объяснили рост стоимости бензина на полуострове и оценили перспективы.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Удар ВСУ по школе на Запорожье
Днем 7 апреля ВСУ ударили по школе в Великой Знаменке Запорожской области. Изначально сообщалось о шести раненых – пятерых детях и одном взрослом, но позже число пострадавших выросло до 10.
В тяжелом состоянии в больнице раненый учитель. Также известно о гибели заместителя главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александра Резниченко, который помогал эвакуировать школьников.
Глава региона Евгений Балицкий сообщил, что боевики атаковали машины "скорой", которые приехали для оказания помощи. Детей вывезли в больницу военнослужащие.
Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о теракте в связи с произошедшим.
Позже в департаменте информполитики администрации региона сообщили, что при атаке ВСУ также погиб пожилой местный житель.
В Севастополе обезвредили беспилотник
В Севастополе пиротехники МЧС обезвредили вражеский беспилотник, который упал в районе Свято-Георгиевского монастыря недалеко от жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону. На время операции горожан попросили временно покинуть опасную зону. Саперы изъяли из ударного беспилотника боевую часть и вывезли на полигон, где уничтожили.
Путин провел совещание по паводкам в Дагестане
Президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации с масштабными паводками в Дагестане, призвав держать на контроле и эпидемиологическую, и санитарную обстановку в районах бедствия.
Российский лидер распорядился создать правительственную специальную комиссию по ликвидации последствий паводков, которую возглавит глава МЧС Александр Куренков.
В свою очередь, Куренков доложил главе государства о том, что резкий подъем уровней воды в реках Дагестана после прохождения циклона привел к подтоплению более 6 000 жилых домов в 25 населенных пунктах, а также 527 участков автомобильных дорог.
Трамп пообещал уничтожить Иран как цивилизацию
В последний день срока ультиматума, предъявленного президентом США Дональдом Трампом руководству Ирана, американский лидер пригрозил Тегерану, пообещав уничтожить "целую цивилизацию", если руководство исламской республики проигнорирует его требования.
В этот день стало известно, что США и Израиль атаковали иранский остров Харк, являющийся главным узлом нефтяного экспорта исламской республики. По мнению политолога Павла Шипилина, Америка готовится вторгнуться в Иран.
В этот же день Совбез ООН не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу из-за вето, которое наложили Россия и Китай.
Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс, чтобы максимально абстрагироваться от политики Трампа, прибыл в Венгрию, где обвинил Украину во вмешательстве в ход выборов в этой европейской стране.
По мнению американиста Дудакова, Вэнс таким образом хочет не столько поддержать премьера Виктора Орбана, сколько создать для самого себя благоприятные условия для дальнейшей работы на посту с перспективой президентства.
В Крыму взлетают цены на бензин
Логистика доставки топлива в Крым сложна, но власти предпринимают необходимые меры для обеспечения потребности региона в бензине. Об этом журналистам заявил глава парламента РК Владимир Константинов.
"Бензин к нам по воздуху не прилетит. Он может доставляться тремя способами, и все они в нынешней ситуации непростые. Глава республики, предстатель правительства республики – все занимаются этим вопросом, руководство страны вовлечено в это", – сказал Константинов.