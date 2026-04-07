Удар ВСУ по школе в Запорожской области и страшная угроза Трампа – главное

Удар ВСУ по школе в Запорожской области и страшная угроза Трампа – главное - РИА Новости Крым, 07.04.2026

Удар ВСУ по школе в Запорожской области и страшная угроза Трампа – главное

ВСУ ударили по школе в Запорожской области – ранены дети и убит замглавы округа. В Севастополе обезвредили беспилотник, который упал у жилых домов. Президент РФ РИА Новости Крым, 07.04.2026

2026-04-07T22:51

2026-04-07T22:51

2026-04-07T22:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по школе в Запорожской области – ранены дети и убит замглавы округа. В Севастополе обезвредили беспилотник, который упал у жилых домов. Президент РФ Владимир Путин провел совещание по ситуации с масштабными паводками в Дагестане. Глава США Дональд Трамп пригрозил уничтожить без следа цивилизацию в Иране грядущей ночью. Власти Крыма объяснили рост стоимости бензина на полуострове и оценили перспективы. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар ВСУ по школе на ЗапорожьеДнем 7 апреля ВСУ ударили по школе в Великой Знаменке Запорожской области. Изначально сообщалось о шести раненых – пятерых детях и одном взрослом, но позже число пострадавших выросло до 10.В тяжелом состоянии в больнице раненый учитель. Также известно о гибели заместителя главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александра Резниченко, который помогал эвакуировать школьников.Глава региона Евгений Балицкий сообщил, что боевики атаковали машины "скорой", которые приехали для оказания помощи. Детей вывезли в больницу военнослужащие.Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о теракте в связи с произошедшим.Позже в департаменте информполитики администрации региона сообщили, что при атаке ВСУ также погиб пожилой местный житель.В Севастополе обезвредили беспилотникВ Севастополе пиротехники МЧС обезвредили вражеский беспилотник, который упал в районе Свято-Георгиевского монастыря недалеко от жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону. На время операции горожан попросили временно покинуть опасную зону. Саперы изъяли из ударного беспилотника боевую часть и вывезли на полигон, где уничтожили.Путин провел совещание по паводкам в ДагестанеПрезидент России Владимир Путин провел совещание по ситуации с масштабными паводками в Дагестане, призвав держать на контроле и эпидемиологическую, и санитарную обстановку в районах бедствия.Российский лидер распорядился создать правительственную специальную комиссию по ликвидации последствий паводков, которую возглавит глава МЧС Александр Куренков.В свою очередь, Куренков доложил главе государства о том, что резкий подъем уровней воды в реках Дагестана после прохождения циклона привел к подтоплению более 6 000 жилых домов в 25 населенных пунктах, а также 527 участков автомобильных дорог.Трамп пообещал уничтожить Иран как цивилизациюВ последний день срока ультиматума, предъявленного президентом США Дональдом Трампом руководству Ирана, американский лидер пригрозил Тегерану, пообещав уничтожить "целую цивилизацию", если руководство исламской республики проигнорирует его требования.В этот день стало известно, что США и Израиль атаковали иранский остров Харк, являющийся главным узлом нефтяного экспорта исламской республики. По мнению политолога Павла Шипилина, Америка готовится вторгнуться в Иран.В этот же день Совбез ООН не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу из-за вето, которое наложили Россия и Китай.Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс, чтобы максимально абстрагироваться от политики Трампа, прибыл в Венгрию, где обвинил Украину во вмешательстве в ход выборов в этой европейской стране.По мнению американиста Дудакова, Вэнс таким образом хочет не столько поддержать премьера Виктора Орбана, сколько создать для самого себя благоприятные условия для дальнейшей работы на посту с перспективой президентства.В Крыму взлетают цены на бензинЛогистика доставки топлива в Крым сложна, но власти предпринимают необходимые меры для обеспечения потребности региона в бензине. Об этом журналистам заявил глава парламента РК Владимир Константинов."Бензин к нам по воздуху не прилетит. Он может доставляться тремя способами, и все они в нынешней ситуации непростые. Глава республики, предстатель правительства республики – все занимаются этим вопросом, руководство страны вовлечено в это", – сказал Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым, севастополь, дагестан, происшествия, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, владимир путин (политик), иран, дональд трамп, политика, новости, главное за день