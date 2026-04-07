Три украинские ДРГ уничтожены в Константиновке
Бойцы антитеррористического подразделения "Горыныч", входящего в структуру управления ФСБ по Донецкой Народной Республике, уничтожили три украинские... РИА Новости Крым, 07.04.2026
2026-04-07T09:24
Три украинские ДРГ уничтожены в Константиновке
Российские бойцы ФСБ уничтожили три диверсионные группы ВСУ в Константиновке
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Бойцы антитеррористического подразделения "Горыныч", входящего в структуру управления ФСБ по Донецкой Народной Республике, уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы в Константиновке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ России по ДНР.
"Операторы выявили и уничтожили три диверсионно-террористические группы и пункт управления БПЛА ВСУ, с которых осуществлялись воздушные атаки на Горловку и Дзержинск", – говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, в операции участвовала 4-я бригада Южной группировки войск.
В середине марта начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что российская армия взяла под контроль более 60% территории Константиновки. Бойцы вышли на юго-западные окраины города и продолжают наступать вглубь застройки.
Константиновка – город в ДНР, один из наиболее мощных и важных укрепрайонов ВСУ в Донбассе, прикрывающий дороги на крупнейшие подконтрольные Украине города Донбасса – Славянск и Краматорск. Через город проходит трасса Покровск — Константиновка, обеспечивающая снабжение подразделений ВСУ на Покровском направлении. Является стратегически важным плацдармом для наступления российских войск на Славянско-Краматорскую агломерацию и полного освобождения территории ДНР.
