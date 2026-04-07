Трамп "раскачивает" НАТО: кто действительно может демонтировать военный альянс

2026-04-07T06:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Распад НАТО вряд ли произойдет в обозримой перспективе, несмотря на нынешние разногласия США и европейских союзников. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Одних усилий президента США Дональда Трампа "раскачать" североатлантический альянс явно недостаточно для того, чтобы это "здание" рухнуло, убежден Манойло.Выпады главы Белого дома в сторону НАТО вызваны не только его обидой на отказ союзников участвовать в операции против Ирана, но и стремлением Трампа "выжать" какие-то дивиденды, например, заставить Европу повысить расходы на оборону и сократить собственные траты, считает политолог.Западная пресса в последнее время пишет о возможном выходе США из североатлантического альянса. Дональд Трамп заявил, что Штаты "очень разочарованы" в НАТО, и назвал организацию "бумажным тигром, у которого ничего нет". В интервью The Telegraph американский лидер заявил, что всерьез задумался о выходе США из НАТО, поскольку страны альянса не присоединились к войне против Ирана.Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Европа сама заложила бомбу под альянс, сокращая свои расходы на оборону на протяжении десятилетий. По его словам, даже без формального выхода США из альянса Трамп может закрыть американские базы в Европе, вывести войска и сократить обмен военной разведывательной информацией, что стало бы серьезным ударом по военной готовности НАТО в Европе.

