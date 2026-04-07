США и Израиль атаковали иранский остров Харк - РИА Новости Крым, 07.04.2026

США и Израиль атаковали иранский остров Харк, являющийся главным узлом нефтяного экспорта исламской республики. Об этом со ссылкой на агентство Mehr пишет РИА... РИА Новости Крым, 07.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. США и Израиль атаковали иранский остров Харк, являющийся главным узлом нефтяного экспорта исламской республики. Об этом со ссылкой на агентство Mehr пишет РИА Новости.При это не уточняется, какие именно объекты острова подверглись атакам. Однако на острове, расположенном в северной части Персидского залива, находится крупнейший нефтяной терминал Ирана.Ранее Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля. Погиб один из сотрудников. Обстрел не нанес ущерба основной части станции и не повлиял на процесс ее эксплуатации. Жертв и пострадавших среди российских граждан при обстреле АЭС нет.

