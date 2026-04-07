США и Израиль атаковали иранский остров Харк - РИА Новости Крым, 07.04.2026
США и Израиль атаковали иранский остров Харк
США и Израиль атаковали иранский остров Харк - РИА Новости Крым, 07.04.2026
США и Израиль атаковали иранский остров Харк
США и Израиль атаковали иранский остров Харк, являющийся главным узлом нефтяного экспорта исламской республики. Об этом со ссылкой на агентство Mehr пишет РИА... РИА Новости Крым, 07.04.2026
2026-04-07T14:06
2026-04-07T14:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. США и Израиль атаковали иранский остров Харк, являющийся главным узлом нефтяного экспорта исламской республики. Об этом со ссылкой на агентство Mehr пишет РИА Новости.При это не уточняется, какие именно объекты острова подверглись атакам. Однако на острове, расположенном в северной части Персидского залива, находится крупнейший нефтяной терминал Ирана.Ранее Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля. Погиб один из сотрудников. Обстрел не нанес ущерба основной части станции и не повлиял на процесс ее эксплуатации. Жертв и пострадавших среди российских граждан при обстреле АЭС нет.
обострение между ираном и сша, новости, в мире, иран, сша
США и Израиль атаковали иранский остров Харк

США и Израиль атаковали иранский остров Харк - главный узел нефтяного экспорта

14:06 07.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. США и Израиль атаковали иранский остров Харк, являющийся главным узлом нефтяного экспорта исламской республики. Об этом со ссылкой на агентство Mehr пишет РИА Новости.
"Американо-сионистский враг осуществил несколько атак на остров Харк, раздалось несколько взрывов", - сообщило агентство.
При это не уточняется, какие именно объекты острова подверглись атакам. Однако на острове, расположенном в северной части Персидского залива, находится крупнейший нефтяной терминал Ирана.
Ранее Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля. Погиб один из сотрудников. Обстрел не нанес ущерба основной части станции и не повлиял на процесс ее эксплуатации. Жертв и пострадавших среди российских граждан при обстреле АЭС нет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Самый лучший план": Трамп сделал заявления по Ирану
Мира на условиях США не будет – что закончит конфликт на Ближнем Востоке
Иран ударил по американским кораблям с 5000 военных на борту
 
Обострение между Ираном и СШАНовостиВ миреИранСША
 
17:24Более 200 человек спасли при наводнении в Дагестане
17:20Общежитие в реабилитационном центре "Кораблик "Мойнаки" готово на 90%
17:05Разгул стихии в Дагестане - подтоплены более шести тысяч жилых домов
16:57Путин поручил держать на контроле санитарную обстановку в Дагестане
16:49Вэнс обвинил Киев в попытках вмешательства в выборы в США и Венгрии
16:37США готовят вторжение в Иран – мнение
16:25Сакские чиновницы пойдут под суд за получение взяток
16:09Заявить о себе: в Крыму стартовал "Абилимпикс" для людей с инвалидностью
16:01Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на школу в Запорожской области
15:41Стрельба в разных районах Севастополя – что происходит
15:33"Сегодня ночью умрет целая цивилизация" - Трамп сделал заявление
15:22Нам надо обеспечить людей: Константинов о ситуации с бензином в Крыму
15:15Аферисты придумали новую схему с фейковыми нотариальными сайтами
15:05В Крыму подорожал бензин: в чем причина
14:53Звуки стрельбы в Феодосии – власти просят сохранять спокойствие
14:44На что крымчане чаще всего жалуются омбудсмену
14:40В Крыму в I квартале потратили по "Пушкинской карте" 46 млн рублей
14:34Обратная сторона и полное затмение: "Артемида II" завершила полет к Луне
14:26В магазины Крыма в продажу поступят уже освященные куличи
14:19Взятка за говядину: в Севастополе оптовик получил 6,5 лет колонии
Лента новостейМолния