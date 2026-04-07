США готовят вторжение в Иран – мнение

2026-04-07T16:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Вслед за ударами по энергетической и транспортной инфраструктуре Ирана, которые пригрозил нанести президента США Дональд Трамп, последует наземная операция американских войск в исламской республике. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.8 апреля в 3:00 по московскому времени истекает ультиматум, состоящий из 10 пунктов, который Трамп предъявил руководству Ирана. Одним из основных требований является разблокировка Ормузского пролива. Если Тегеран не выполнит требований, американский лидер пообещал, что США "уничтожат целую цивилизацию" в лице Ирана."Думаю, что угрозы Трампа будут воплощены в жизнь. Он настолько далеко зашел в своих угрозах, что ему отступать уже некуда. Но американцы совершенно явно готовят наземную операцию и всерьез на нее настроены – возможно, даже по тому же сценарию, по которому она прошла в Венесуэле. Полагаю, они именно на это рассчитывают", - сказал Шипилин.По словам эксперта, насколько успешной будет эта операция для американцев, сказать сложно, поскольку делать какие-то выводы только из заявлений военного командования США или Ирана было бы неверно. Но уже очевидно, что Штаты и Израиль явно недооценили твердость Ирана и его возможности нанести ущерб.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пентагон отменил брифинг в день истечения срока ультиматума Ирану Мира на условиях США не будет – что закончит конфликт на Ближнем Востоке США и Израиль атаковали иранский остров Харк

