США готовят вторжение в Иран – мнение - РИА Новости Крым, 07.04.2026
США готовят вторжение в Иран – мнение
Вслед за ударами по энергетической и транспортной инфраструктуре Ирана, которые пригрозил нанести президента США Дональд Трамп, последует наземная операция... РИА Новости Крым, 07.04.2026
2026-04-07T16:37
павел шипилин
США готовят вторжение в Иран – мнение

США готовят наземную операцию в Иране по венесуэльскому сценарию – политолог

16:37 07.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Вслед за ударами по энергетической и транспортной инфраструктуре Ирана, которые пригрозил нанести президента США Дональд Трамп, последует наземная операция американских войск в исламской республике. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.
8 апреля в 3:00 по московскому времени истекает ультиматум, состоящий из 10 пунктов, который Трамп предъявил руководству Ирана. Одним из основных требований является разблокировка Ормузского пролива. Если Тегеран не выполнит требований, американский лидер пообещал, что США "уничтожат целую цивилизацию" в лице Ирана.
"Думаю, что угрозы Трампа будут воплощены в жизнь. Он настолько далеко зашел в своих угрозах, что ему отступать уже некуда. Но американцы совершенно явно готовят наземную операцию и всерьез на нее настроены – возможно, даже по тому же сценарию, по которому она прошла в Венесуэле. Полагаю, они именно на это рассчитывают", - сказал Шипилин.
По словам эксперта, насколько успешной будет эта операция для американцев, сказать сложно, поскольку делать какие-то выводы только из заявлений военного командования США или Ирана было бы неверно. Но уже очевидно, что Штаты и Израиль явно недооценили твердость Ирана и его возможности нанести ущерб.
"Американцам в любом случае придется несладко, потому что Иран – это не Венесуэла и не Ирак. Все уже поняли, что Иран довольно серьезный противник для США. Тем не менее, мир замер в ожидании, поскольку ситуация развивается по самому худшему сценарию. Если американцы действительно решили разрушить Ближний Восток, мир ждут очень непростые времена в ближайшие десятилетия", – добавил политолог.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Павел ШипилинОбострение между Ираном и СШАИранМненияСШАВ мире
 
