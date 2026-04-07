Спектакль-номинант "Золотой маски" из Севастополя показали в Москве

Севастопольский академический русский драматический театр имени Луначарского показал в Москве спектакль "Таня", номинированный на премию "Золотая маска".

2026-04-07T22:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Севастопольский академический русский драматический театр имени Луначарского показал в Москве спектакль "Таня", номинированный на премию "Золотая маска". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он подчеркнул, что драма севастопольского театра попала в шот-лист "Золотой маски" впервые в театральной истории города, а до этого в лонг-лист премии входили "Бесы" и "Три сестры".Спектакль поставлен по пьесе советского драматурга Алексея Арбузова. Это история о девушке, которая проходит через суровые испытания, чтобы обрести призвание и настоящую силу.Жюри назовет лауреатов премии в июне, но "луначарцы для родного города уже победители", заключил Развожаев.

