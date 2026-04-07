Спектакль-номинант "Золотой маски" из Севастополя показали в Москве - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Спектакль-номинант "Золотой маски" из Севастополя показали в Москве
2026-04-07T22:36
2026-04-07T23:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Севастопольский академический русский драматический театр имени Луначарского показал в Москве спектакль "Таня", номинированный на премию "Золотая маска". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он подчеркнул, что драма севастопольского театра попала в шот-лист "Золотой маски" впервые в театральной истории города, а до этого в лонг-лист премии входили "Бесы" и "Три сестры".Спектакль поставлен по пьесе советского драматурга Алексея Арбузова. Это история о девушке, которая проходит через суровые испытания, чтобы обрести призвание и настоящую силу.Жюри назовет лауреатов премии в июне, но "луначарцы для родного города уже победители", заключил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько театров в Крыму и Севастополе – инфографикаТысячи школьников привезут в Новый Херсонес на бесплатные экскурсииГлавная роль – одна: откровения артистов из Севастополя ко Дню театра
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Севастопольский академический русский драматический театр имени Луначарского показал в Москве спектакль "Таня", номинированный на премию "Золотая маска". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Подготовка к показу в Москве была колоссальной: из Севастополя в столицу приехала целая фура с декорациями, костюмами и реквизитом, чтобы актеры могли показать свое искусство в полном объеме", – сообщил Развожаев в своем аккаунте на платформе Max.

Он подчеркнул, что драма севастопольского театра попала в шот-лист "Золотой маски" впервые в театральной истории города, а до этого в лонг-лист премии входили "Бесы" и "Три сестры".

"Но сейчас, наконец, спектакль поднялся на финальную ступеньку... Среди почти шестисот спектаклей, представленных 360 театрами из 141 города России, наша "Таня" вошла в десятку лучших", – отметил Развожаев.

Спектакль поставлен по пьесе советского драматурга Алексея Арбузова. Это история о девушке, которая проходит через суровые испытания, чтобы обрести призвание и настоящую силу.
Жюри назовет лауреатов премии в июне, но "луначарцы для родного города уже победители", заключил Развожаев.
