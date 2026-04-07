Спектакль-номинант "Золотой маски" из Севастополя показали в Москве
22:36 07.04.2026 (обновлено: 23:39 07.04.2026)
Театр имени А.В. Луначарского представил в Москве спектакль "Таня", номинированный на премию "Золотая маска"
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Севастопольский академический русский драматический театр имени Луначарского показал в Москве спектакль "Таня", номинированный на премию "Золотая маска". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Театр имени А.В. Луначарского представил в Москве спектакль "Таня", номинированный на премию "Золотая маска"
"Подготовка к показу в Москве была колоссальной: из Севастополя в столицу приехала целая фура с декорациями, костюмами и реквизитом, чтобы актеры могли показать свое искусство в полном объеме", – сообщил Развожаев в своем аккаунте на платформе Max.
Он подчеркнул, что драма севастопольского театра попала в шот-лист "Золотой маски" впервые в театральной истории города, а до этого в лонг-лист премии входили "Бесы" и "Три сестры".
"Но сейчас, наконец, спектакль поднялся на финальную ступеньку... Среди почти шестисот спектаклей, представленных 360 театрами из 141 города России, наша "Таня" вошла в десятку лучших", – отметил Развожаев.
Спектакль поставлен по пьесе советского драматурга Алексея Арбузова. Это история о девушке, которая проходит через суровые испытания, чтобы обрести призвание и настоящую силу.
Жюри назовет лауреатов премии в июне, но "луначарцы для родного города уже победители", заключил Развожаев.
Читайте также на РИА Новости Крым: