Спасти гектары леса: в Севастополе лесники начали обрезку хвойных деревьев

Спасти гектары леса: в Севастополе лесники начали обрезку хвойных деревьев - РИА Новости Крым, 07.04.2026

Спасти гектары леса: в Севастополе лесники начали обрезку хвойных деревьев

Сотрудники севастопольских лесничеств начали обрезку нижних ветвей деревьев хвойных пород для защиты от пожаров в опасный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе

2026-04-07T21:08

2026-04-07T21:08

2026-04-07T21:08

севастополь

правительство севастополя

леса крыма

экология

природа

охрана природы

пожароопасный сезон в крыму

новости севастополя

крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники севастопольских лесничеств начали обрезку нижних ветвей деревьев хвойных пород для защиты от пожаров в опасный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Лесные пожары чаще всего начинаются как низовые, то есть огонь распространяется по земле, поднимаясь по сухой траве и мелким веткам. И если нижние ветви деревьев расположены слишком низко, то пламя легко взбирается вверх к кроне. Так низовой пожар становится верховым и гораздо более опасным, поскольку трудно поддается тушению, отметили специалисты.После обрезки ветки в лесу не оставляют, а сразу же измельчают специальной техникой. Это не только позволяет исключить опасность накопления большого количества горючего материала, но и предотвращает развитие вредителей, которые могут поселиться в порубочных остатках и вызвать болезни леса, пояснили специалисты.На территории города Севастополя с 1 апреля действует противопожарный режим. В лесах и на прилегающих территориях запрещено разводить костры, использовать открытый огонь, оставлять горящие и тлеющие сигареты и спички.

севастополь

крым

севастополь, правительство севастополя, леса крыма, экология, природа, охрана природы, пожароопасный сезон в крыму, новости севастополя, крым