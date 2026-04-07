Спасти гектары леса: в Севастополе лесники начали обрезку хвойных деревьев
Сотрудники севастопольских лесничеств начали обрезку нижних ветвей деревьев хвойных пород для защиты от пожаров в опасный сезон.
РИА Новости Крым
севастополь, правительство севастополя, леса крыма, экология, природа, охрана природы, пожароопасный сезон в крыму, новости севастополя, крым
В Севастополе началась обрезка хвойных деревьев для защиты лесов от пожаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники севастопольских лесничеств начали обрезку нижних ветвей деревьев хвойных пород для защиты от пожаров в опасный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Специалисты дирекции особо охраняемых природных территорий и лесного хозяйства приступили к важной профилактической работе – обрезке нижних ветвей деревьев... На сегодняшний день из 12,5 километров лесных массивов уже обработано пять", – сказано в сообщении.
Лесные пожары чаще всего начинаются как низовые, то есть огонь распространяется по земле, поднимаясь по сухой траве и мелким веткам. И если нижние ветви деревьев расположены слишком низко, то пламя легко взбирается вверх к кроне. Так низовой пожар становится верховым и гораздо более опасным, поскольку трудно поддается тушению, отметили специалисты.
"Обрезка нижних сучьев создает своего рода барьер: огню просто не за что зацепиться, чтобы подняться выше. Это простая, но очень эффективная мера, которая спасает гектары леса", – объясняют лесники.
После обрезки ветки в лесу не оставляют, а сразу же измельчают специальной техникой. Это не только позволяет исключить опасность накопления большого количества горючего материала, но и предотвращает развитие вредителей, которые могут поселиться в порубочных остатках и вызвать болезни леса, пояснили специалисты.
"В текущем году обрезка деревьев запланирована на территориях трех участковых лесничеств: Мекензиевского, Терновского и Севастопольского", – добавили в правительстве.
На территории города Севастополя с 1 апреля действует противопожарный режим. В лесах и на прилегающих территориях запрещено разводить костры, использовать открытый огонь, оставлять горящие и тлеющие сигареты и спички.
