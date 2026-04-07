Совещание с Путиным по ситуации с паводками в Дагестане – главное

Совещание с Путиным по ситуации с паводками в Дагестане – главное - РИА Новости Крым, 07.04.2026

Совещание с Путиным по ситуации с паводками в Дагестане – главное

Президент России Владимир Путин во вторник провел совещание по ситуации с масштабными паводками в Дагестане. Главные заявления – в подборке РИА Новости Крым.

2026-04-07T18:13

2026-04-07T18:13

2026-04-07T18:13

дагестан

наводнение в дагестане в апреле 2026 года

владимир путин (политик)

паводки

весенние паводки в россии

происшествия

стихия

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во вторник провел совещание по ситуации с масштабными паводками в Дагестане. Главные заявления – в подборке РИА Новости Крым.Подобного в Дагестане еще не былоКак отметил глава государства, открывая совещание, только за один день, 30 марта, в Дагестане выпало сразу три месячных нормы осадков. С начала метеонаблюдения, а это 1882 год, подобных показателей в регионе никогда не фиксировалось.Президент подчеркнул, что в регионе нарушено электроснабжение, а из-за опасности оползней и схода селя прекращено или затруднено движение на ряде автомобильных и железнодорожных участков.Как отметил российский лидер, сил и средств для ликвидации последствий наводнения в целом привлечено достаточно. Сотрудники МЧС вместе с коллегами из других федеральных ведомств, силовых и правоохранительных органов действуют скоординировано. Активную помощь им оказывают добровольцы и волонтеры.Держать обстановку под контролемПутин призвал держать на контроле и эпидемиологическую, и санитарную обстановку в районах бедствия и подчеркнул, что федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку, принимать во внимание и оперативно реагировать на жалобы и обращения жителей.Президент также призвал проводить работу по оценке ущерба аккуратно и индивидуально с каждой пострадавшей семьей.Он также попросил глав пострадавших от паводка муниципалитетов Дагестана оперативно реагировать на проблемы жителей.Также Путин распорядился создать правительственную специальную комиссию по ликвидации последствий паводков, которую возглавит глава МЧС Александр Куренков. В состав комиссии должны войти представители федеральных органов власти, руководители региона, а также один из заместителей полпреда президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.Погибшие и пострадавшиеГлава МЧС России доложил главе государства, что резкий подъем уровней воды в реках Дагестана после прохождения мощного циклона привел к подтоплению более 6 тысяч жилых домов в 25 населенных пунктах, а также 527 участков автомобильных дорог.По словам Куренкова, было своевременно организовано оповещение и информирование населения о складывающейся ситуации. Правительственной комиссией в ближайшее время будет принято решение о повышении статуса чрезвычайной ситуации.При наводнении погибли шесть человек, в том числе трое детей. Свыше 200 человек удалось спасти.В зоне ЧС – до 1,5 миллиона человекКак сообщил глава республики Сергей Меликов, до 1,5 млн жителей Дагестана попали в зону ЧС из-за масштабных наводнений после ливневых дождей. Проведена эвакуация 6 229 человек, в том числе 1 300 детей.Развернуто 55 пунктов временного размещения вместимостью более 1800 человек, в которых фактически размещено 700 жителей.Различные повреждения получили более 6000 жилых домов, включая многоквартирные дома в Махачкале, Буйнакске и Дербенте. Пострадали 842 социально значимых объекта.На сегодняшний день остаются подтопленными свыше 2000 жилых домов, более 2100 приусадебных участков и более 180 участков дорог.Эпидемиологическая ситуация в республикеЭпидемиологическая ситуация в Дагестане стабильная и контролируемая, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Также Роспотребнадзор полностью контролирует вакцинацию жителей Дагестана от гепатита А. Правительством дано поручение по выпуску из резерва дополнительных объемов вакцин и бактериофагов.Поддержка пострадавшихГлава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что вопрос предоставления мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены, прорабатывается на федеральном уровне.По его словам, для этого с учетом установленных законодательством условий будет организовано совместно с регионом обследование жилых помещений и инфраструктуры для определения их состояния. По его результатам будут сформированы перечни поврежденного и утраченного жилья и инфраструктуры.Ущерб сельскому хозяйствуПо предварительным расчетам, ущерб сельскому хозяйству Дагестана составляет порядка 640 миллионов рублей, сообщила профильный министр Оксана Лут.Пострадали сельхозугодия, виноградники и ряд животноводческого поголовья, особенно у личных подсобных хозяйств.Меликов в докладе уточнил, что в результате паводка погибло 700 голов крупного и более 2200 голов мелкого рогатого скота, а также более 60 тысяч голов домашней птицы.По словам Лут, цены на основные продукты питания в республике стабильные. Если возникнет дефицит, министерство оперативно подключится."Артек" примет детей из Дагестана"В дальнейшем будем наращивать усилия по размещению детей в детских оздоровительных лагерях соседних", - сказал он.Владимир Путин поручил главе республики проконтролировать и эту работу, очень важную для людей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

дагестан

2026

дагестан, наводнение в дагестане в апреле 2026 года, владимир путин (политик), паводки, весенние паводки в россии, происшествия, стихия, новости