Сколько боевиков потерял Киев за сутки спецоперации
Сколько боевиков потерял Киев за сутки спецоперации
Армия России наступает и разбивает военную технику ВСУ. Киевский режим потерял 1270 боевиков за сутки на всех участках линии боевого соприкосновения. Об этом... РИА Новости Крым, 07.04.2026
2026-04-07T13:31
Сколько боевиков потерял Киев за сутки спецоперации

13:31 07.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Армия России наступает и разбивает военную технику ВСУ. Киевский режим потерял 1270 боевиков за сутки на всех участках линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. Уничтожены склад боеприпасов и девять складов материальных средств.
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, боевая бронированная машина, 18 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожен склад боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Противник потерял до 165 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожены станция РЭБ, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.
Группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 155 мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял свыше 320 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие.
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, 15 автомобилей, шесть станций радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 217 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
