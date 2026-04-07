https://crimea.ria.ru/20260407/skolko-boevikov-poteryal-kiev-za-sutki-spetsoperatsii-1154977002.html

Сколько боевиков потерял Киев за сутки спецоперации

Армия России наступает и разбивает военную технику ВСУ. Киевский режим потерял 1270 боевиков за сутки на всех участках линии боевого соприкосновения. Об этом... РИА Новости Крым, 07.04.2026

2026-04-07T13:31

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

потери всу

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_8d7c5f37f32f6a37fb0f6a59719cb24a.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Армия России наступает и разбивает военную технику ВСУ. Киевский режим потерял 1270 боевиков за сутки на всех участках линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. Уничтожены склад боеприпасов и девять складов материальных средств.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, боевая бронированная машина, 18 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожен склад боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Противник потерял до 165 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожены станция РЭБ, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.Группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 155 мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял свыше 320 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, 15 автомобилей, шесть станций радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 217 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

