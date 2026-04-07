Ситуация с заболеваемостью ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 07.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. На Крымском полуострове снижается заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Такие данные привели в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Специалисты уточнили, что показатель на 10 тысяч населения составил 33,4, заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 11,6%."В Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 1756 человек, показатель на 10 тысяч населения – 31,2, заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 4,6% и ниже уровня эпидемического порога на 38,2%", – добавили в сообщении.В России за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, показатели соответствуют уровню заболеваемости конца октября 2025 года.

