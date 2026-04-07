Севастопольский спортсмен стал первым чемпионом РФ по многоборью ГТО - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Севастопольский спортсмен стал первым чемпионом РФ по многоборью ГТО
Севастопольский спортсмен стал первым чемпионом РФ по многоборью ГТО
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Севастопольский спортсмен Павел Зуев стал первым чемпионом России по многоборью ГТО. Как сообщил во вторник губернатор Севастополя Михаил Развожаев, соревнования проходили в Сириусе в дисциплине четырехборье с бегом и объединили сильнейших атлетов страны.По словам Развожаева, программа испытаний включила три комплекса упражнений на силу, гимнастику и выносливость на специализированной площадке, а также забег на 10 км в рамках масштабного марафона "Сириус Автодром". Уникальность этих соревнований в абсолютном зачете: здесь нет весовых категорий и ограничений, сильнейший определяется без условий.Кроме того, севастополец единственный из всех участников чемпионата успел уложиться в отведенное время и выполнил второй гимнастический комплекс за 10 мин 35 сек, успешно завершил комплекс на выносливость, состоящий из двух частей: непрерывного выполнения серии упражнений и работе на велотренажере, а финальный комплекс – бег на 10 км – пробежал за 42 мин 14 сек."Павел – президент нашей региональной федерации, именно он активно занимается развитием этого вида спорта у нас в Севастополе. Поздравляю Павла с новым званием на спортивном поприще", – написал Развожаев в своем канале в МАХ.Многоборье ГТО относительно молодой вид спорта, в современной истории России его официально признали в 2023 году. Уникальность многоборья ГТО в непрерывном последовательном прохождении дистанции, направленной на одновременное развитие основных физических качеств: силы, скорости, гибкости, выносливости, меткости и ловкости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец выступит на первенстве мира по универсальному боюПауэрлифтеры из Севастополя завоевали золото и серебро на чемпионате РоссииСборная Крыма по тхэквондо стала лучшей в ЮФО
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастополец выступит на первенстве мира по универсальному бою
Пауэрлифтеры из Севастополя завоевали золото и серебро на чемпионате России
Сборная Крыма по тхэквондо стала лучшей в ЮФО
 
20:49Регистрация гостевых домов в Крыму: как помогают владельцам
20:37Рейд в Севастополе снова закрыли
20:27В России условия содержания в СИЗО хотят сделать более гуманными
20:1130 вспышек за двое суток – чего ждать после череды взрывов на Солнце
19:59Севастопольский спортсмен стал первым чемпионом РФ по многоборью ГТО
19:46Россия и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу
19:24В России выпустят юбилейную марку в честь возвращения новых регионов
19:11Почему перед Пасхой в Крыму подорожали яйца
18:52В Крыму клещи стали чаще заражать людей боррелиозом
18:38Жители крымских сел получат 233 миллиона на реализацию своих проектов
18:19Дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по школе в Запорожской области
18:13Совещание с Путиным по ситуации с паводками в Дагестане – главное
17:47Беспилотник обезвредили рядом с жилыми домами и монастырем в Севастополе
17:24Более 200 человек спасли при наводнении в Дагестане
17:20Общежитие в реабилитационном центре "Кораблик "Мойнаки" готово на 90%
17:05Разгул стихии в Дагестане - подтоплены более шести тысяч жилых домов
16:57Путин поручил держать на контроле санитарную обстановку в Дагестане
16:49Вэнс обвинил Киев в попытках вмешательства в выборы в США и Венгрии
16:37США готовят вторжение в Иран – мнение
16:25Сакские чиновницы пойдут под суд за получение взяток
Лента новостейМолния