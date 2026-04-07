Севастопольский спортсмен стал первым чемпионом РФ по многоборью ГТО

Севастопольский спортсмен Павел Зуев стал первым чемпионом России по многоборью ГТО. Как сообщил во вторник губернатор Севастополя Михаил Развожаев,... РИА Новости Крым, 07.04.2026

2026-04-07T19:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Севастопольский спортсмен Павел Зуев стал первым чемпионом России по многоборью ГТО. Как сообщил во вторник губернатор Севастополя Михаил Развожаев, соревнования проходили в Сириусе в дисциплине четырехборье с бегом и объединили сильнейших атлетов страны.По словам Развожаева, программа испытаний включила три комплекса упражнений на силу, гимнастику и выносливость на специализированной площадке, а также забег на 10 км в рамках масштабного марафона "Сириус Автодром". Уникальность этих соревнований в абсолютном зачете: здесь нет весовых категорий и ограничений, сильнейший определяется без условий.Кроме того, севастополец единственный из всех участников чемпионата успел уложиться в отведенное время и выполнил второй гимнастический комплекс за 10 мин 35 сек, успешно завершил комплекс на выносливость, состоящий из двух частей: непрерывного выполнения серии упражнений и работе на велотренажере, а финальный комплекс – бег на 10 км – пробежал за 42 мин 14 сек."Павел – президент нашей региональной федерации, именно он активно занимается развитием этого вида спорта у нас в Севастополе. Поздравляю Павла с новым званием на спортивном поприще", – написал Развожаев в своем канале в МАХ.Многоборье ГТО относительно молодой вид спорта, в современной истории России его официально признали в 2023 году. Уникальность многоборья ГТО в непрерывном последовательном прохождении дистанции, направленной на одновременное развитие основных физических качеств: силы, скорости, гибкости, выносливости, меткости и ловкости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец выступит на первенстве мира по универсальному боюПауэрлифтеры из Севастополя завоевали золото и серебро на чемпионате РоссииСборная Крыма по тхэквондо стала лучшей в ЮФО

