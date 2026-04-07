Рейтинг@Mail.ru
"Сегодня ночью умрет целая цивилизация" - Трамп сделал заявление - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260407/segodnya-nochyu-umret-tselaya-tsivilizatsiya---tramp-sdelal-zayavlenie-1154990962.html
"Сегодня ночью умрет целая цивилизация" - Трамп сделал заявление
2026-04-07T15:33
2026-04-07T15:40
дональд трамп
сша
иран
обострение между ираном и сша
новости
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/06/1154939223_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_72370cb974cab6349ad19efdfb2eba4b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Трамп пригрозил "уничтожить целую цивилизацию" сегодня ночью, говоря, предположительно, про Иран. Об этом он написал в социальной сети Truth Social. При этом он отметил, что "теперь, когда у нас полная и тотальная смена режима, где преобладают другие, более умные и менее радикализованные умы, возможно, произойдет что-то революционно замечательное".Грядущую ночь он назвал одним из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира."47 лет вымогательств, коррупции и смерти, наконец, закончатся. Да благословит Бог великий народ Ирана!", – заявил американский президент.Накануне Трамп заявлял, что Вашингтон имеет "самый лучший план" на иранском треке, но раскрывать детали этого плана не стал. Перспективы прекращения огня с Ираном американский лидер также отказался обсуждать, но заявил, что иранские переговорщики якобы нацелены на заключение сделки. Также он заявил, что военная операция против Ирана якобы не была направлена на смену правительства в этой стране, но тут же сказал, что "народ Ирана должен восстать против режима". Также президент США утверждает, что американские военные способны уничтожить Иран за одну ночь, и это может случиться уже во вторник.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США и Израиль атаковали иранский остров ХаркТрамп может планировать наземную операцию в Иране по венесуэльскому сценарию"Не понимает, с кем разговаривает": эксперт о нецензурном заявлении Трампа в адрес Ирана
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/06/1154939223_136:0:904:576_1920x0_80_0_0_04c67056a805b50fa6d092acb905fe2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Сегодня ночью умрет целая цивилизация" - Трамп сделал заявление

Трамп пригрозил уничтожить иранскую цивилизацию

15:33 07.04.2026 (обновлено: 15:40 07.04.2026)
 
© AP Photo Alex Brandon — Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© AP Photo Alex Brandon
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Трамп пригрозил "уничтожить целую цивилизацию" сегодня ночью, говоря, предположительно, про Иран. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
"Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее никогда не вернут обратно. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет", – написал Трамп.
При этом он отметил, что "теперь, когда у нас полная и тотальная смена режима, где преобладают другие, более умные и менее радикализованные умы, возможно, произойдет что-то революционно замечательное".
Грядущую ночь он назвал одним из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира.
"47 лет вымогательств, коррупции и смерти, наконец, закончатся. Да благословит Бог великий народ Ирана!", – заявил американский президент.
Накануне Трамп заявлял, что Вашингтон имеет "самый лучший план" на иранском треке, но раскрывать детали этого плана не стал. Перспективы прекращения огня с Ираном американский лидер также отказался обсуждать, но заявил, что иранские переговорщики якобы нацелены на заключение сделки. Также он заявил, что военная операция против Ирана якобы не была направлена на смену правительства в этой стране, но тут же сказал, что "народ Ирана должен восстать против режима". Также президент США утверждает, что американские военные способны уничтожить Иран за одну ночь, и это может случиться уже во вторник.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
США и Израиль атаковали иранский остров Харк
Трамп может планировать наземную операцию в Иране по венесуэльскому сценарию
"Не понимает, с кем разговаривает": эксперт о нецензурном заявлении Трампа в адрес Ирана
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:24Более 200 человек спасли при наводнении в Дагестане
17:20Общежитие в реабилитационном центре "Кораблик "Мойнаки" готово на 90%
17:05Разгул стихии в Дагестане - подтоплены более шести тысяч жилых домов
16:57Путин поручил держать на контроле санитарную обстановку в Дагестане
16:49Вэнс обвинил Киев в попытках вмешательства в выборы в США и Венгрии
16:37США готовят вторжение в Иран – мнение
16:25Сакские чиновницы пойдут под суд за получение взяток
16:09Заявить о себе: в Крыму стартовал "Абилимпикс" для людей с инвалидностью
16:01Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на школу в Запорожской области
15:41Стрельба в разных районах Севастополя – что происходит
15:33"Сегодня ночью умрет целая цивилизация" - Трамп сделал заявление
15:22Нам надо обеспечить людей: Константинов о ситуации с бензином в Крыму
15:15Аферисты придумали новую схему с фейковыми нотариальными сайтами
15:05В Крыму подорожал бензин: в чем причина
14:53Звуки стрельбы в Феодосии – власти просят сохранять спокойствие
14:44На что крымчане чаще всего жалуются омбудсмену
14:40В Крыму в I квартале потратили по "Пушкинской карте" 46 млн рублей
14:34Обратная сторона и полное затмение: "Артемида II" завершила полет к Луне
14:26В магазины Крыма в продажу поступят уже освященные куличи
14:19Взятка за говядину: в Севастополе оптовик получил 6,5 лет колонии
Лента новостейМолния