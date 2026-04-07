"Сегодня ночью умрет целая цивилизация" - Трамп сделал заявление

Трамп пригрозил "уничтожить целую цивилизацию" сегодня ночью, говоря, предположительно, про Иран. Об этом он написал в социальной сети Truth Social. РИА Новости Крым, 07.04.2026

2026-04-07T15:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Трамп пригрозил "уничтожить целую цивилизацию" сегодня ночью, говоря, предположительно, про Иран. Об этом он написал в социальной сети Truth Social. При этом он отметил, что "теперь, когда у нас полная и тотальная смена режима, где преобладают другие, более умные и менее радикализованные умы, возможно, произойдет что-то революционно замечательное".Грядущую ночь он назвал одним из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира."47 лет вымогательств, коррупции и смерти, наконец, закончатся. Да благословит Бог великий народ Ирана!", – заявил американский президент.Накануне Трамп заявлял, что Вашингтон имеет "самый лучший план" на иранском треке, но раскрывать детали этого плана не стал. Перспективы прекращения огня с Ираном американский лидер также отказался обсуждать, но заявил, что иранские переговорщики якобы нацелены на заключение сделки. Также он заявил, что военная операция против Ирана якобы не была направлена на смену правительства в этой стране, но тут же сказал, что "народ Ирана должен восстать против режима". Также президент США утверждает, что американские военные способны уничтожить Иран за одну ночь, и это может случиться уже во вторник.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

