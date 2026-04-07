Сакские чиновницы пойдут под суд за получение взяток

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении бывших начальника и заместителя отдела социальной помощи Управления труда и социальной защиты...

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении бывших начальника и заместителя отдела социальной помощи Управления труда и социальной защиты населения администрации города Саки. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Следкома РФ по Рреспублике."Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника одного из отделов администрации города Саки и ее экс-заместителя. Следствием им вменяется пять эпизодов получения взяток в значительном размере группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.Следователи установили, что с 2021 по 2025 года женщины, занимая соответствующие должности, предлагали предпринимателям за вознаграждение ускорить проведение проверок, а также обещали снисходительное отношение к бизнес-плану. За помощь коммерсанты передали экс-чиновницам в общей сложности 370 тысяч рублей.Преступная схема была выявлена во взаимодействии с сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД. Свою вину в совершении преступлений фигурантки признали.Симферопольская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое сейчас направлено в Сакский районный суд.Ранее сообщалось, что в Саках начальник и заместитель руководителя одного из отделов городской администрации обвиняются в получении взяток при реализации государственных контрактов. Чиновницы организовали механизм незаконного получения государственной социальной помощи, предоставляемой на основании социального контракта для открытия собственного бизнеса.

