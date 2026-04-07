Россияне выбирают отдых в апартаментах Ялты – цены - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Россияне выбирают отдых в апартаментах Ялты – цены
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирования апартаментов в апреле 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования... РИА Новости Крым, 07.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирования апартаментов в апреле 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"Первое место разделили Санкт-Петербург и Москва, собравшие по 10% бронирований апреля, на втором Казань, а на третьем – Краснодар – 6% и 4% бронирований соответственно", – сказано в сообщении.
В Питере средняя стоимость номера в отеле составляет 4277 рублей, в Москве – 5521 рубль, в Казани – 4695 рублей, в Краснодаре – 3371 рубль.
Ялта заняла девятую строчку рейтинга со средней ценой в 3864 рубля. При этом чаще всего туристы предпочитают пятидневный отдых в курортной столице Крыма.
Также в лидеры вышли Калининград, где средний чек за ночевку составит 3650 рублей, Сочи – 3993 рублей, Кисловодск – 4069, Пятигорск – 3682 и Волгоград - 3414 рубля.
Ранее Евпатория вошла в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в апреле 2026 года.
