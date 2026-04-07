https://crimea.ria.ru/20260407/rossiyane-vybirayut-otdykh-v-apartamentakh-yalty--tseny-1154955343.html

Россияне выбирают отдых в апартаментах Ялты – цены

Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирования апартаментов в апреле 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования... РИА Новости Крым, 07.04.2026

2026-04-07T21:33

крым

новости крыма

ялта

отдых в крыму

крым курортный

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/02/1154843243_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_e5546df5cce80a36c634b1b392339f2c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирования апартаментов в апреле 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.В Питере средняя стоимость номера в отеле составляет 4277 рублей, в Москве – 5521 рубль, в Казани – 4695 рублей, в Краснодаре – 3371 рубль.Ялта заняла девятую строчку рейтинга со средней ценой в 3864 рубля. При этом чаще всего туристы предпочитают пятидневный отдых в курортной столице Крыма.Также в лидеры вышли Калининград, где средний чек за ночевку составит 3650 рублей, Сочи – 3993 рублей, Кисловодск – 4069, Пятигорск – 3682 и Волгоград - 3414 рубля.Ранее Евпатория вошла в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в апреле 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму сильнее всего подешевели номера в отеляхОтпуск в одиночку: россияне выбирают Ялту и СевастопольОткрыты продажи на летние поезда в Крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

