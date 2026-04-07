Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260407/rossiya-i-kitay-nalozhili-veto-na-rezolyutsiyu-sb-oon-po-ormuzskomu-prolivu-1155000105.html
Россия и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу
Россия и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу
2026-04-07T19:46
2026-04-07T20:12
россия
китай
оон
совет безопасности оон
новости
ближний восток
иран
обострение между ираном и сша
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/01/1153591772_0:0:799:450_1920x0_80_0_0_fbcdc48ed096decef51a29702778b379.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Совет Безопасности ООН во вторник не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу из-за вето России и Китая. Об этом пишет РИА Новости.Документ предлагает возможность сопровождения гражданских кораблей и сдерживание попыток закрыть или заблокировать пролив. При этом от Ирана требуют "прекратить нападения на торговые и коммерческие суда", призывают к деэскалации боевых действий и возобновлению диалога.В поддержку документа выступили 11 стран, еще две воздержались.Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, Москва не могла поддержать проект, поскольку он мог создать опасный прецедент для международного права. он добавил, что отдельные положения документа фактически означают "предоставление карт-бланша на продолжение агрессивных действий и дальнейшую эскалацию" конфликта вокруг Ирана.Небензя добавил, что Россия совместно с Китаем предложили Совету Безопасности рассмотреть альтернативный проект резолюции Совета по текущей ситуации на Ближнем Востоке, в том числе с точки зрения морской безопасностиИ добавил, что Москва предпринимала и продолжает предпринимать усилия для прекращения конфликта и стремится к скорейшему установлению мира в Персидском заливе и на Ближнем Востоке.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
https://crimea.ria.ru/20260314/tramp-prizval-raznye-strany-slat-voennye-korabli-v-ormuzskiy-proliv-1154344173.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/01/1153591772_0:0:799:600_1920x0_80_0_0_98ddb51d586d4450d0272e901f78381e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
19:46 07.04.2026 (обновлено: 20:12 07.04.2026)
 
© NASAВид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
© NASA
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Совет Безопасности ООН во вторник не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу из-за вето России и Китая. Об этом пишет РИА Новости.
Документ предлагает возможность сопровождения гражданских кораблей и сдерживание попыток закрыть или заблокировать пролив. При этом от Ирана требуют "прекратить нападения на торговые и коммерческие суда", призывают к деэскалации боевых действий и возобновлению диалога.
В поддержку документа выступили 11 стран, еще две воздержались.
Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, Москва не могла поддержать проект, поскольку он мог создать опасный прецедент для международного права. он добавил, что отдельные положения документа фактически означают "предоставление карт-бланша на продолжение агрессивных действий и дальнейшую эскалацию" конфликта вокруг Ирана.
"Российская Федерация не могла поддержать текст, который создал бы опасный прецедент для международного права, международного морского права, любых мирных усилий, а также авторитета Совета Безопасности ООН", - заявил он в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
Небензя добавил, что Россия совместно с Китаем предложили Совету Безопасности рассмотреть альтернативный проект резолюции Совета по текущей ситуации на Ближнем Востоке, в том числе с точки зрения морской безопасности
И добавил, что Москва предпринимала и продолжает предпринимать усилия для прекращения конфликта и стремится к скорейшему установлению мира в Персидском заливе и на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Сегодня ночью умрет целая цивилизация" - Трамп сделал заявление
США готовят вторжение в Иран – мнение
США и Израиль атаковали иранский остров Харк
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
14 марта, 17:51
Трамп призвал разные страны слать военные корабли в Ормузский пролив
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:49Регистрация гостевых домов в Крыму: как помогают владельцам
20:37Рейд в Севастополе снова закрыли
20:27В России условия содержания в СИЗО хотят сделать более гуманными
20:1130 вспышек за двое суток – чего ждать после череды взрывов на Солнце
19:59Севастопольский спортсмен стал первым чемпионом РФ по многоборью ГТО
19:46Россия и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу
19:24В России выпустят юбилейную марку в честь возвращения новых регионов
19:11Почему перед Пасхой в Крыму подорожали яйца
18:52В Крыму клещи стали чаще заражать людей боррелиозом
18:38Жители крымских сел получат 233 миллиона на реализацию своих проектов
18:19Дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по школе в Запорожской области
18:13Совещание с Путиным по ситуации с паводками в Дагестане – главное
17:47Беспилотник обезвредили рядом с жилыми домами и монастырем в Севастополе
17:24Более 200 человек спасли при наводнении в Дагестане
17:20Общежитие в реабилитационном центре "Кораблик "Мойнаки" готово на 90%
17:05Разгул стихии в Дагестане - подтоплены более шести тысяч жилых домов
16:57Путин поручил держать на контроле санитарную обстановку в Дагестане
16:49Вэнс обвинил Киев в попытках вмешательства в выборы в США и Венгрии
16:37США готовят вторжение в Иран – мнение
16:25Сакские чиновницы пойдут под суд за получение взяток
Лента новостейМолния