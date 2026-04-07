https://crimea.ria.ru/20260407/rossiya-i-kitay-nalozhili-veto-na-rezolyutsiyu-sb-oon-po-ormuzskomu-prolivu-1155000105.html

Россия и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу

Совет Безопасности ООН во вторник не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу из-за вето России и Китая. Об этом пишет РИА Новости.

2026-04-07T19:46

россия

китай

оон

совет безопасности оон

новости

ближний восток

иран

обострение между ираном и сша

в мире

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/01/1153591772_0:0:799:450_1920x0_80_0_0_fbcdc48ed096decef51a29702778b379.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Совет Безопасности ООН во вторник не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу из-за вето России и Китая. Об этом пишет РИА Новости.Документ предлагает возможность сопровождения гражданских кораблей и сдерживание попыток закрыть или заблокировать пролив. При этом от Ирана требуют "прекратить нападения на торговые и коммерческие суда", призывают к деэскалации боевых действий и возобновлению диалога.В поддержку документа выступили 11 стран, еще две воздержались.Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, Москва не могла поддержать проект, поскольку он мог создать опасный прецедент для международного права. он добавил, что отдельные положения документа фактически означают "предоставление карт-бланша на продолжение агрессивных действий и дальнейшую эскалацию" конфликта вокруг Ирана.Небензя добавил, что Россия совместно с Китаем предложили Совету Безопасности рассмотреть альтернативный проект резолюции Совета по текущей ситуации на Ближнем Востоке, в том числе с точки зрения морской безопасностиИ добавил, что Москва предпринимала и продолжает предпринимать усилия для прекращения конфликта и стремится к скорейшему установлению мира в Персидском заливе и на Ближнем Востоке.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сегодня ночью умрет целая цивилизация" - Трамп сделал заявлениеСША готовят вторжение в Иран – мнениеСША и Израиль атаковали иранский остров Харк

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

