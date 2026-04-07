Россия и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу
2026-04-07T19:46
19:46 07.04.2026 (обновлено: 20:12 07.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Совет Безопасности ООН во вторник не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу из-за вето России и Китая. Об этом пишет РИА Новости.
Документ предлагает возможность сопровождения гражданских кораблей и сдерживание попыток закрыть или заблокировать пролив. При этом от Ирана требуют "прекратить нападения на торговые и коммерческие суда", призывают к деэскалации боевых действий и возобновлению диалога.
В поддержку документа выступили 11 стран, еще две воздержались.
Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, Москва не могла поддержать проект, поскольку он мог создать опасный прецедент для международного права. он добавил, что отдельные положения документа фактически означают "предоставление карт-бланша на продолжение агрессивных действий и дальнейшую эскалацию" конфликта вокруг Ирана.
"Российская Федерация не могла поддержать текст, который создал бы опасный прецедент для международного права, международного морского права, любых мирных усилий, а также авторитета Совета Безопасности ООН", - заявил он в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
Небензя добавил, что Россия совместно с Китаем предложили Совету Безопасности рассмотреть альтернативный проект резолюции Совета по текущей ситуации на Ближнем Востоке, в том числе с точки зрения морской безопасности
И добавил, что Москва предпринимала и продолжает предпринимать усилия для прекращения конфликта и стремится к скорейшему установлению мира в Персидском заливе и на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
