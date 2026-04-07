Рейд в Севастополе открыт после часовой остановки
В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров через бухту, ограничение продлилось час. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 07.04.2026
2026-04-07T12:13
крым
севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров через бухту, ограничение продлилось час. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Впервые катера в бухте остановили около семи утра во вторник. Причины не указывались. После снятия ограничений движение возобновили, а затем закрыли повторно. Рейд в городе периодически закрывают из-за непогоды или в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
