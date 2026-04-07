Регистрация гостевых домов в Крыму: как помогают владельцам
В Крыму правительство поможет владельцам гостевых домов снизить тарифы на свет
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГурзуф карантин набережная
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Эксперимент по легализации гостевых домов на территории Крыма и Севастополя находится в активной фазе. Сейчас специалисты работают над пересмотром тарифов за оплату электроэнергии для владельцев на федеральном уровне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала юрист, эксперт-практик индустрии гостеприимства, председатель комитета по туризму "Опора России" Юлия Бедаш.
"Вопрос формирования тарифов за оплату электроэнергии владельцами гостевых домов вынесен на федеральный уровень. И сейчас правительство разрабатывает постановление, регулирующее ценообразование по ставке энергоресурсов именно для собственников гостевых домов", - отметила она.
Кроме тарифов в ходе эксперимента по легализации гостевых домов на территории Крыма и Севастополя у собственников возникает ряд вопросов во время онлайн-регистрации на цифровых платформах, отметила эксперт. Справиться с наиболее сложными "цифровыми препятствиями" предпринимателям помогают консультанты из министерства курортов и туризма РК.
"Сам процесс цифровизации. Поскольку регистрация проходит без помощи эксперта-консультанта на платформе Росаккредитации, через Госуслуги. Собственнику необходимо самостоятельно пройти все четыре этапа классификации: освоить цифровые сервисы, научиться пользоваться госключом, сервисом МАХ и всеми ботами", - пояснила эксперт-практик индустрии гостеприимства.
Она добавила, что участники туриндустрии также довольно часто задают вопросы по назначению земли и правильному оформлению размещенных на ней нежилых помещений, а также по количеству номерного фонда в самих гостиницах.
"В этом направлении необходимо работать, потому что в эксперименте участвует лишь определенная категория гостевых домов – с проживанием от 15 до 45 человек. А на территории Крыма большая часть гостевых домов с фондом более 15 номеров. К этому вопросу необходимо вернуться и урегулировать его на федеральном уровне. Очень много обращений от таких объектов", - пояснила председатель Комитета по туризму.
По информации Юлии Бедаш, на данный момент в Севастополе 121 гостевой дом уже прошел классификацию, в Республике Крым – более тысячи.
Ранее министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий назвал эксперимент с гостевыми домами удобным инструментом для "выхода из тени", отметив, что участие в нем не только увеличит количество легального номерного фонда и нарастит налоговые поступления в бюджет, обезопасив и предпринимателей, и туристов, но и откроет для владельцев гостевых домов и их постояльцев новые возможности.
Читайте также на РИА Новости Крым: