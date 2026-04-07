https://crimea.ria.ru/20260407/registratsiya-gostevykh-domov-v-krymu-kak-pomogayut-vladeltsam-1154985783.html

Регистрация гостевых домов в Крыму: как помогают владельцам

2026-04-07T20:49

крым

туризм в крыму

туризм

внутренний туризм

гостевые дома

мнения

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111821/59/1118215922_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_665807c074f8b0859d7c99d4563d07f4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Эксперимент по легализации гостевых домов на территории Крыма и Севастополя находится в активной фазе. Сейчас специалисты работают над пересмотром тарифов за оплату электроэнергии для владельцев на федеральном уровне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала юрист, эксперт-практик индустрии гостеприимства, председатель комитета по туризму "Опора России" Юлия Бедаш.Кроме тарифов в ходе эксперимента по легализации гостевых домов на территории Крыма и Севастополя у собственников возникает ряд вопросов во время онлайн-регистрации на цифровых платформах, отметила эксперт. Справиться с наиболее сложными "цифровыми препятствиями" предпринимателям помогают консультанты из министерства курортов и туризма РК.Она добавила, что участники туриндустрии также довольно часто задают вопросы по назначению земли и правильному оформлению размещенных на ней нежилых помещений, а также по количеству номерного фонда в самих гостиницах.По информации Юлии Бедаш, на данный момент в Севастополе 121 гостевой дом уже прошел классификацию, в Республике Крым – более тысячи.Ранее министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий назвал эксперимент с гостевыми домами удобным инструментом для "выхода из тени", отметив, что участие в нем не только увеличит количество легального номерного фонда и нарастит налоговые поступления в бюджет, обезопасив и предпринимателей, и туристов, но и откроет для владельцев гостевых домов и их постояльцев новые возможности. По его данным, в Крыму 1168 гостевых домов прошли процедуру легализации и вошли в федеральный реестр классифицированных средств размещения. Также сообщалось, что Крым находится на первом месте в России по классификации средств размещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме предложили смягчить эксперимент по легализации гостевых домовНовый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номераВозврат предоплаты и заселение по правам: новые правила для отелей в РФ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

