Ребенок и двое взрослых погибли при атаке БПЛА на Владимирскую область

При атаке беспилотников на Владимирскую область погибли ребенок и двое взрослых
07:46 07.04.2026 (обновлено: 08:03 07.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Семилетний ребенок и двое взрослых погибли при атаке украинских беспилотников по Владимирской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
"Вражескими беспилотниками атакована гражданская инфраструктура в нашей области. С прискорбием сообщаю, что есть погибшие. И есть разрушения", – написал он в Мах.
Губернатор уточнил, что сегодня ночью в Александровском районе один из беспилотников попал в 2-квартирный жилой дом. Погибли двое взрослых и семилетний сын.
Пятилетней дочке удалось спастись, девочка с ожогами в больнице. Она вне опасности. Соседи живы. Пожар ликвидирован силами МЧС.
"Приношу глубокие соболезнования родным погибших. Выехал на место трагедии для оценки последствий и оказания необходимой помощи пострадавшим", – добавил Александр Авдеев.
Кроме того, стало известно, что ВСУ снова атакуют Ленинградскую область, утром во вторник над регионом уничтожены более 20 беспилотников. Первые сообщения о работе ПВО появились около 4 часов утра. К 6 часам сбили уже десятки дронов.
Утром во вторник Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотников над регионами России, а также над акваторией Черного моря.
Накануне днем дежурные средства ПВО уничтожили пять летящих на Крым беспилотников, еще 28 украинских дронов сбиты над Белгородской, Ростовской и Курской областями.
Кроме того, днем в понедельник сообщалось, что подразделения Черноморского флота России уничтожили украинские морские дроны и управляемую дальнобойную ракету "Нептун-МД" в Черном море. А за прошедшую ночь силы российской ПВО ликвидировали 50 украинских беспилотников над четырьмя регионами, Азовским и Черным морями.