Разгул стихии в Дагестане - подтоплены более шести тысяч жилых домов

2026-04-07T17:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Резкий подъем уровней воды в реках Дагестана после прохождения мощного циклона привел к подтоплению более 6 тысяч жилых домов в 25 населенных пунктах, также повреждены объекты транспортной инфраструктуры. Об этом глава МЧС России Александр Куренков доложил президенту РФ Владимиру Путину.По словам Куренкова, было своевременно организовано оповещение и информирование населения о складывающейся ситуации. Сложившаяся обстановка отнесена к чрезвычайной ситуации регионального характера. ее уровень в ближайшее время может быть повышен, однако это произойдет после завершения работы комиссий по оценке ущерба.Наводнение в ДагестанеВ конце марта и начале апреля в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В ряде городов и районов был введен режим чрезвычайной ситуации.В Дербентском районе из-за обильных осадков произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища, из-за чего вода хлынула в населенные пункты Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и Мамедкала. Два человека – женщина и ребенок – погибли. 6 апреля стало известно, что еще четыре человека погибли при попытке проехать по затопленным дорогам – возбуждены уголовные дела по фактам гибели граждан при их перевозке в условиях режима ЧС.

