Рейтинг@Mail.ru
Разгул стихии в Дагестане - подтоплены более шести тысяч жилых домов - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260407/razgul-stikhii-v-dagestane---podtopleny-bolee-shesti-tysyach-zhilykh-domov-1154995087.html
Разгул стихии в Дагестане - подтоплены более шести тысяч жилых домов
Разгул стихии в Дагестане - подтоплены более шести тысяч жилых домов
2026-04-07T17:05
2026-04-07T17:07
наводнение в дагестане в апреле 2026 года
дагестан
владимир путин (политик)
александр куренков
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/07/1154994882_14:0:1266:704_1920x0_80_0_0_526af0922e2f8261eb4e1ead531ae4e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Резкий подъем уровней воды в реках Дагестана после прохождения мощного циклона привел к подтоплению более 6 тысяч жилых домов в 25 населенных пунктах, также повреждены объекты транспортной инфраструктуры. Об этом глава МЧС России Александр Куренков доложил президенту РФ Владимиру Путину.По словам Куренкова, было своевременно организовано оповещение и информирование населения о складывающейся ситуации. Сложившаяся обстановка отнесена к чрезвычайной ситуации регионального характера. ее уровень в ближайшее время может быть повышен, однако это произойдет после завершения работы комиссий по оценке ущерба.Наводнение в ДагестанеВ конце марта и начале апреля в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В ряде городов и районов был введен режим чрезвычайной ситуации.В Дербентском районе из-за обильных осадков произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища, из-за чего вода хлынула в населенные пункты Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и Мамедкала. Два человека – женщина и ребенок – погибли. 6 апреля стало известно, что еще четыре человека погибли при попытке проехать по затопленным дорогам – возбуждены уголовные дела по фактам гибели граждан при их перевозке в условиях режима ЧС.
https://crimea.ria.ru/20260407/novyy-shtorm-idet-na-dagestan-snova-ozhidaetsya-podem-urovnya-vody-v-rekakh-1154974550.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/07/1154994882_171:0:1110:704_1920x0_80_0_0_7055a92a8a680df0b4d800c510068fe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Куренков: в Дагестане из-за циклона подтопило более шести тысяч жилых домов

17:05 07.04.2026 (обновлено: 17:07 07.04.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодтопления в Дагестане
Подтопления в Дагестане - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Резкий подъем уровней воды в реках Дагестана после прохождения мощного циклона привел к подтоплению более 6 тысяч жилых домов в 25 населенных пунктах, также повреждены объекты транспортной инфраструктуры. Об этом глава МЧС России Александр Куренков доложил президенту РФ Владимиру Путину.
"В 25 населенных пунктах республики Дагестан были подтоплены более 6 тысяч жилых домов и приусадебных участков, а также 527 участков автомобильных дорог. Повреждены объекты транспортной инфраструктуры, в ряде населенных пунктов нарушено энерго- и газоснабжение", - сказал он на совещании у президента.
По словам Куренкова, было своевременно организовано оповещение и информирование населения о складывающейся ситуации.
Сложившаяся обстановка отнесена к чрезвычайной ситуации регионального характера. ее уровень в ближайшее время может быть повышен, однако это произойдет после завершения работы комиссий по оценке ущерба.

"Во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти ведется работа по оперативной оценке ущерба. По ее результатам правительственной комиссией в ближайшее время будет принято решение о повышении статуса чрезвычайной ситуации", - сказал министр на совещании у президента.

Наводнение в Дагестане

В конце марта и начале апреля в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В ряде городов и районов был введен режим чрезвычайной ситуации.
В Дербентском районе из-за обильных осадков произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища, из-за чего вода хлынула в населенные пункты Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и Мамедкала. Два человека – женщина и ребенок – погибли. 6 апреля стало известно, что еще четыре человека погибли при попытке проехать по затопленным дорогам – возбуждены уголовные дела по фактам гибели граждан при их перевозке в условиях режима ЧС.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ливни разрушили дороги в Дагестане
12:39
Новый шторм идет на Дагестан: снова ожидается подъем уровня воды в реках
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:24Более 200 человек спасли при наводнении в Дагестане
17:20Общежитие в реабилитационном центре "Кораблик "Мойнаки" готово на 90%
17:05Разгул стихии в Дагестане - подтоплены более шести тысяч жилых домов
16:57Путин поручил держать на контроле санитарную обстановку в Дагестане
16:49Вэнс обвинил Киев в попытках вмешательства в выборы в США и Венгрии
16:37США готовят вторжение в Иран – мнение
16:25Сакские чиновницы пойдут под суд за получение взяток
16:09Заявить о себе: в Крыму стартовал "Абилимпикс" для людей с инвалидностью
16:01Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на школу в Запорожской области
15:41Стрельба в разных районах Севастополя – что происходит
15:33"Сегодня ночью умрет целая цивилизация" - Трамп сделал заявление
15:22Нам надо обеспечить людей: Константинов о ситуации с бензином в Крыму
15:15Аферисты придумали новую схему с фейковыми нотариальными сайтами
15:05В Крыму подорожал бензин: в чем причина
14:53Звуки стрельбы в Феодосии – власти просят сохранять спокойствие
14:44На что крымчане чаще всего жалуются омбудсмену
14:40В Крыму в I квартале потратили по "Пушкинской карте" 46 млн рублей
14:34Обратная сторона и полное затмение: "Артемида II" завершила полет к Луне
14:26В магазины Крыма в продажу поступят уже освященные куличи
14:19Взятка за говядину: в Севастополе оптовик получил 6,5 лет колонии
Лента новостейМолния