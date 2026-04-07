Разгул стихии в Дагестане - подтоплены более шести тысяч жилых домов

Куренков: в Дагестане из-за циклона подтопило более шести тысяч жилых домов
17:05 07.04.2026 (обновлено: 17:07 07.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Резкий подъем уровней воды в реках Дагестана после прохождения мощного циклона привел к подтоплению более 6 тысяч жилых домов в 25 населенных пунктах, также повреждены объекты транспортной инфраструктуры. Об этом глава МЧС России Александр Куренков доложил президенту РФ Владимиру Путину.
"В 25 населенных пунктах республики Дагестан были подтоплены более 6 тысяч жилых домов и приусадебных участков, а также 527 участков автомобильных дорог. Повреждены объекты транспортной инфраструктуры, в ряде населенных пунктов нарушено энерго- и газоснабжение", - сказал он на совещании у президента.
По словам Куренкова, было своевременно организовано оповещение и информирование населения о складывающейся ситуации.
Сложившаяся обстановка отнесена к чрезвычайной ситуации регионального характера. ее уровень в ближайшее время может быть повышен, однако это произойдет после завершения работы комиссий по оценке ущерба.
"Во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти ведется работа по оперативной оценке ущерба. По ее результатам правительственной комиссией в ближайшее время будет принято решение о повышении статуса чрезвычайной ситуации", - сказал министр на совещании у президента.
Наводнение в Дагестане
В конце марта и начале апреля в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В ряде городов и районов был введен режим чрезвычайной ситуации.
В Дербентском районе из-за обильных осадков произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища, из-за чего вода хлынула в населенные пункты Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и Мамедкала. Два человека – женщина и ребенок – погибли. 6 апреля стало известно, что еще четыре человека погибли при попытке проехать по затопленным дорогам – возбуждены уголовные дела по фактам гибели граждан при их перевозке в условиях режима ЧС.