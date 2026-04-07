Умерла раненная учеником преподаватель школы в Пермском крае

Умерла раненная учеником преподаватель школы в Пермском крае - РИА Новости Крым, 07.04.2026

Умерла раненная учеником преподаватель школы в Пермском крае

Учительница школы №5 города Добрянка Пермского края, которая подверглась вооруженному нападению со стороны 17-летнего школьника, скончалась в больнице. Об этом... РИА Новости Крым, 07.04.2026

2026-04-07T08:56

2026-04-07T08:56

2026-04-07T09:01

пермский край

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

школа

происшествия

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Учительница школы №5 города Добрянка Пермского края, которая подверглась вооруженному нападению со стороны 17-летнего школьника, скончалась в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.Утром во вторник стало известно, что подросток ранил ножом учителя в Пермском крае, состояние педагога оценивалось как крайне тяжелое.По факту нападения подростка на школьного педагога в Пермском крае возбуждено уголовное дело. Нападавший 17-летний ученик задержан, с ним проводятся следственные действия. Об этом сообщили в региональном Следкоме РФ."В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту происшествия в одном из учебных заведений. В совершении преступления подозревается 17-летний учащийся данной школы", – сказано в сообщении.С нападавшим в настоящее время проводятся следственные действия, он доставлен в следственный отдел. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального СК России. Назначаются необходимые судебные экспертизы.Параллельно прокуратурой города Добрянки начата проверка. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних."На контроль также поставлено расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту", – сообщили в надзорном ведомстве Пермского края.Глава администрации Добрянского муниципального округа Дмитрий Антонов сообщил, что учебный процесс в школе Пермского края после инцидента с нападением на педагога прерывать не будут. Две смены продолжат работать по штатному графику. "Учебный процесс решили не приостанавливать: 1 и 2 смена будут учиться по обычному графику", – сказано в его сообщении в ВК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

пермский край

пермский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, школа, происшествия