Работали в 25 регионах: налоговую ОПГ раскрыли в России

Работали в 25 регионах: налоговую ОПГ раскрыли в России - РИА Новости Крым, 07.04.2026

2026-04-07T10:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали подозреваемых в налоговых преступлениях, которые действовали в 25 регионах России. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в состав группы входило более 200 человек.По данным полиции, преступники действовали в Адыгее, Башкортостане, Татарстане и Чувашии, Краснодарском и Пермском краях, Белгородской , Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.За незаконные услуги фигуранты получали 2-3% от суммы продажи, отраженной в документах. Их клиентами являлись сотни коммерческих организаций, уклоняющиеся от уплаты налогов.Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают всех соучастников и другие эпизоды противоправной деятельности.

