Работали в 25 регионах: налоговую ОПГ раскрыли в России - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Работали в 25 регионах: налоговую ОПГ раскрыли в России
Работали в 25 регионах: налоговую ОПГ раскрыли в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали подозреваемых в налоговых преступлениях, которые действовали в 25 регионах России. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в состав группы входило более 200 человек.По данным полиции, преступники действовали в Адыгее, Башкортостане, Татарстане и Чувашии, Краснодарском и Пермском краях, Белгородской , Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.За незаконные услуги фигуранты получали 2-3% от суммы продажи, отраженной в документах. Их клиентами являлись сотни коммерческих организаций, уклоняющиеся от уплаты налогов.Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают всех соучастников и другие эпизоды противоправной деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обвиняют директора фирмы за сокрытие денег на налогиС жителей Крыма взымают налоговые долги – в суде 11 тысяч заявленийКогда крымчане должны заплатить налоги на землю и транспорт
Работали в 25 регионах: налоговую ОПГ раскрыли в России

Налоговая ОПГ оформляла незаконные декларации компаниям в 25 регионах

10:52 07.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали подозреваемых в налоговых преступлениях, которые действовали в 25 регионах России. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в состав группы входило более 200 человек.
По данным полиции, преступники действовали в Адыгее, Башкортостане, Татарстане и Чувашии, Краснодарском и Пермском краях, Белгородской , Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.
"Злоумышленники занимались изготовлением и предоставлением в налоговые органы подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Свою деятельность они вели через сеть Telegram-каналов, Telegram-ботов и интернет-сайтов", - проинформировала Волк.
За незаконные услуги фигуранты получали 2-3% от суммы продажи, отраженной в документах. Их клиентами являлись сотни коммерческих организаций, уклоняющиеся от уплаты налогов.
Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают всех соучастников и другие эпизоды противоправной деятельности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе обвиняют директора фирмы за сокрытие денег на налоги
С жителей Крыма взымают налоговые долги – в суде 11 тысяч заявлений
Когда крымчане должны заплатить налоги на землю и транспорт
 
14:06США и Израиль атаковали иранский остров Харк
13:46В Ялте вечером будет громко
13:31Сколько боевиков потерял Киев за сутки спецоперации
13:25ВСУ ударили по "скорым" при вывозе детей из атакованной школы - Балицкий
12:57В Крыму аферисты продали землю в несуществующих СНТ на 25 млн рублей
12:46ВТБ запускает в онлайн-банке сервисы для жизни
12:39Новый шторм идет на Дагестан: снова ожидается подъем уровня воды в реках
12:30Армия России нанесла удары по производству крылатых ракет на Украине
12:24Двое детей в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Новороссийск
12:13Рейд в Севастополе открыт после часовой остановки
12:08В Крым идут трехдневные заморозки
11:55Восемь населенных пунктов на востоке Крыма остались без света
11:45В Иране произошло землетрясение – что известно
11:37ВСУ атаковали школу в Запорожской области - ранены дети
11:27Заблудились у водопада: крымские спасатели вывели группу туристов из леса
11:19Украина погрузилась во тьму - без света семь областей
11:10На трассе М-4 "Дон" вводится повышенный скоростной режим
10:58В Севастополе второй раз за утро перекрыли рейд
10:52Работали в 25 регионах: налоговую ОПГ раскрыли в России
10:35В Севастополе женщина попалась на краже денег и ценностей у подруг
Лента новостейМолния