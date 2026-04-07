Путин поручил держать на контроле санитарную обстановку в Дагестане
2026-04-07T16:57
https://crimea.ria.ru/20260407/novyy-shtorm-idet-na-dagestan-snova-ozhidaetsya-podem-urovnya-vody-v-rekakh-1154974550.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Необходимо держать на контроле санитарную обстановку в поврежденных от паводков районах Дагестана. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в республике во вторник.
"Людям нужно помочь, поддержать... Разумеется, держать на контроле и эпидемиологическую, и санитарную обстановку в районах бедствия" - сказал российский лидер.
Как отметил Путин, сил и средств для ликвидации последствий наводнения в целом привлечено достаточно.
"Сотрудники МЧС вместе с коллегами из других федеральных ведомств, силовых и правоохранительных органов действуют скоординировано. Активную помощь им оказывают добровольцы и волонтеры", - добавил президент.
Он также указал, что федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку, принимать во внимание и оперативно реагировать на жалобы и обращения жителей.
Работу по оценке ущерба следует проводить аккуратно и индивидуально с каждой пострадавшей семьей, подчеркнул глава государства.
Наводнение в Дагестане
В конце марта и начале апреля в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В ряде городов и районов был введен режим чрезвычайной ситуации.
В Дербентском районе из-за обильных осадков произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища
, из-за чего вода хлынула в населенные пункты Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и Мамедкала. Два человека – женщина и ребенок – погибли.
6 апреля стало известно, что еще четыре человека погибли
при попытке проехать по затопленным дорогам – возбуждены уголовные дела по фактам гибели граждан при их перевозке в условиях режима ЧС.
