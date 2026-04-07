Путин поручил держать на контроле санитарную обстановку в Дагестане

Необходимо держать на контроле санитарную обстановку в поврежденных от паводков районах Дагестана. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по... РИА Новости Крым, 07.04.2026

2026-04-07T16:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Необходимо держать на контроле санитарную обстановку в поврежденных от паводков районах Дагестана. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в республике во вторник. Как отметил Путин, сил и средств для ликвидации последствий наводнения в целом привлечено достаточно.Он также указал, что федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку, принимать во внимание и оперативно реагировать на жалобы и обращения жителей.Работу по оценке ущерба следует проводить аккуратно и индивидуально с каждой пострадавшей семьей, подчеркнул глава государства.Наводнение в ДагестанеВ конце марта и начале апреля в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В ряде городов и районов был введен режим чрезвычайной ситуации. В Дербентском районе из-за обильных осадков произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища, из-за чего вода хлынула в населенные пункты Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и Мамедкала. Два человека – женщина и ребенок – погибли. 6 апреля стало известно, что еще четыре человека погибли при попытке проехать по затопленным дорогам – возбуждены уголовные дела по фактам гибели граждан при их перевозке в условиях режима ЧС.

https://crimea.ria.ru/20260407/novyy-shtorm-idet-na-dagestan-snova-ozhidaetsya-podem-urovnya-vody-v-rekakh-1154974550.html

