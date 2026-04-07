При эвакуации детей из школы в Запорожской области погиб замглавы округа - РИА Новости Крым, 07.04.2026
При эвакуации детей из школы в Запорожской области погиб замглавы округа
запорожская область, евгений балицкий, атаки всу, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, новости сво, утраты
В Запорожской области при эвакуации детей из школы после удара ВСУ погиб замглавы округа

14:12 07.04.2026 (обновлено: 14:20 07.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Заместитель главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Резниченко погиб при эвакуации детей из школы в Великой Знаменке после удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Во вторник днем ВСУ ударили по школе в Великой Знаменке Запорожской области. Пострадали пятеро детей и взрослый. Позже Балицкий сообщил, что боевики атаковали машины скорой помощи, которые приехали для оказания помощи. Школьников вывезли в больницу военнослужащие. Раненный учитель также госпитализирован. Его состояние тяжелое.
"Поступила оперативная информация, что во время эвакуации детей из школы в Великой Знаменке погиб заместитель главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Олегович Резниченко, который помогал спасать детей", - сообщил он в мессенджере MAX.
Балицкий добавил, что родным будет оказана необходимая помощь.
По словам губернатора, на данный момент все дети из школы эвакуированы. Оперативная обстановка остается напряженной.
