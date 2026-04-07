При эвакуации детей из школы в Запорожской области погиб замглавы округа

Заместитель главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Резниченко погиб при эвакуации детей из школы в Великой Знаменке после удара ВСУ. Об... РИА Новости Крым, 07.04.2026

2026-04-07T14:12

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Заместитель главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Резниченко погиб при эвакуации детей из школы в Великой Знаменке после удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Во вторник днем ВСУ ударили по школе в Великой Знаменке Запорожской области. Пострадали пятеро детей и взрослый. Позже Балицкий сообщил, что боевики атаковали машины скорой помощи, которые приехали для оказания помощи. Школьников вывезли в больницу военнослужащие. Раненный учитель также госпитализирован. Его состояние тяжелое. Балицкий добавил, что родным будет оказана необходимая помощь.По словам губернатора, на данный момент все дети из школы эвакуированы. Оперативная обстановка остается напряженной.

