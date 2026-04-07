Подросток тяжело ранил ножом учителя в Пермском крае

Подросток тяжело ранил ножом учителя в Пермском крае - РИА Новости Крым, 07.04.2026

Подросток тяжело ранил ножом учителя в Пермском крае

Подросток ранил ножом учителя в Пермском крае, состояние педагога оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщает губернатор региона Дмитрий Махонин.

2026-04-07T07:43

2026-04-07T07:43

2026-04-07T07:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Подросток ранил ножом учителя в Пермском крае, состояние педагога оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщает губернатор региона Дмитрий Махонин."Сегодня утром на улице у входа в школу в Добрянке 17-летний подросток нанес ножевые ранения учителю", – сказано в сообщении.По информации губернатора, состояние педагога оценивается как крайне тяжелое. Она находится в больнице, врачи борются за ее жизнь. Из Перми санитарной авиацией выехала мультипрофильная бригада врачей.19 февраля стало известно, что семиклассник в школе в Пермском крае ранил ножом сверстника, пострадавший в тяжелом состоянии.Происшествия с оружием в учебных заведенияхВ последнее время в образовательных учреждениях участились инциденты с оружием. 13 февраля ученик пришел с топором в школу в Ханты-Мансийском округе.11 февраля в Анапе студент открыл стрельбу в одном из колледжей, в результате один человек погиб и двое получили ранения. 10 февраля в Югре подросток принес в школу пневматический пистолет, нож и топор. Арсенал он спрятал в рюкзаке. Ранее он высказывал намерение совершить преступление в отношении нескольких учащихся. Один из преподавателей вовремя забрал у подростка рюкзак и вызвал на место правоохранительные органы.7 февраля уголовное дело возбуждено по факту нападения на студентов и полицейских в одном из общежитий вуза в Уфе. Нападавшим оказался 15-летний подросток. Ранены четверо студентов и один полицейский. В этот же день суд отправил под стражу 25-летнего мужчину, который проник на территорию детского сада с ножом в Бугуруслане, он причинил телесные повреждения сотруднику учреждения, но был задержан.6 февраля в одной из школ Баку десятиклассник выстрелил в учителя. Как сообщала генпрокуратура Азербайджана, педагог госпитализирован.4 февраля стало известно, что в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. В результате ЧП госпитализированы пять учащихся.Днем ранее в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшая в больнице. Также 3 февраля в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему подростки нападают на одноклассников и учителей - мнениеСоцсети, непонимание, самоутверждение, или Почему подростки проявляют агрессиюКак определить психологические проблемы у подростка - эксперт

пермский край

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

школа, происшествия, пермский край, новости, дети, дмитрий махонин