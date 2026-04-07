Подросток тяжело ранил ножом учителя в Пермском крае - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Подросток тяжело ранил ножом учителя в Пермском крае
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Подросток ранил ножом учителя в Пермском крае, состояние педагога оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщает губернатор региона Дмитрий Махонин.
"Сегодня утром на улице у входа в школу в Добрянке 17-летний подросток нанес ножевые ранения учителю", – сказано в сообщении.
По информации губернатора, состояние педагога оценивается как крайне тяжелое. Она находится в больнице, врачи борются за ее жизнь. Из Перми санитарной авиацией выехала мультипрофильная бригада врачей.
"Делаем все возможное. Нападавший задержан полицией. На месте работают правоохранительные органы", – добавил Дмитрий Махонин.
19 февраля стало известно, что семиклассник в школе в Пермском крае ранил ножом сверстника, пострадавший в тяжелом состоянии.

Происшествия с оружием в учебных заведениях

В последнее время в образовательных учреждениях участились инциденты с оружием. 13 февраля ученик пришел с топором в школу в Ханты-Мансийском округе.
11 февраля в Анапе студент открыл стрельбу в одном из колледжей, в результате один человек погиб и двое получили ранения. 10 февраля в Югре подросток принес в школу пневматический пистолет, нож и топор. Арсенал он спрятал в рюкзаке. Ранее он высказывал намерение совершить преступление в отношении нескольких учащихся. Один из преподавателей вовремя забрал у подростка рюкзак и вызвал на место правоохранительные органы.
7 февраля уголовное дело возбуждено по факту нападения на студентов и полицейских в одном из общежитий вуза в Уфе. Нападавшим оказался 15-летний подросток. Ранены четверо студентов и один полицейский. В этот же день суд отправил под стражу 25-летнего мужчину, который проник на территорию детского сада с ножом в Бугуруслане, он причинил телесные повреждения сотруднику учреждения, но был задержан.
6 февраля в одной из школ Баку десятиклассник выстрелил в учителя. Как сообщала генпрокуратура Азербайджана, педагог госпитализирован.
4 февраля стало известно, что в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. В результате ЧП госпитализированы пять учащихся.
Днем ранее в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшая в больнице. Также 3 февраля в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почему подростки нападают на одноклассников и учителей - мнение
Соцсети, непонимание, самоутверждение, или Почему подростки проявляют агрессию
Как определить психологические проблемы у подростка - эксперт
 
10:08Подросток-питбайкер устроил стрельбу на дороге в Краснодаре
09:51Ситуация с заболеваемостью ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора
09:4328 сотрудников Красноярского театра госпитализированы в Москве с отравлением
09:38В Крыму возможны подтопления
09:30Крымский мост сейчас: обстановка на утро вторника
09:24Три украинские ДРГ уничтожены в Константиновке
09:08Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снизилась
08:58Больше 30 млн рублей за "решение вопросов" выманили аферисты у крымчан
08:56Умерла раненная учеником преподаватель школы в Пермском крае
08:49На ночном пожаре в Севастополе погибла пожилая женщина
08:41Часть Феодосии обесточена из-за аварии на линии
08:29Искусственный интеллект для работы и жизни: что изменит новый закон в РФ
08:15Рейд в Севастополе открыт
08:11Россиян в преддверии Пасхи предупредили о новых уловках мошенников
07:54Что требуется отрасли виноградарства и виноделия в Крыму
07:46Ребенок и двое взрослых погибли при атаке БПЛА на Владимирскую область
07:43Подросток тяжело ранил ножом учителя в Пермском крае
07:2845 беспилотников ВСУ сбили над регионами России и Черным морем
07:18 25 мирных жителей погибли и более 170 пострадали от рук ВСУ за неделю
07:03В Севастополе не ходят пассажирские катера
Лента новостейМолния