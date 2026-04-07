Подросток-питбайкер устроил стрельбу на дороге в Краснодаре

Подросток-питбайкер, который устроил стрельбу на дороге в Краснодаре, установлен и задержан. Проводится проверка, сообщили в полиции Кубани. РИА Новости Крым, 07.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Подросток-питбайкер, который устроил стрельбу на дороге в Краснодаре, установлен и задержан. Проводится проверка, сообщили в полиции Кубани. Инцидент произошел 1 апреля 2026 года на улице Красной. Между водителем автомобиля и питбайкером вспыхнул конфликт, как пишут местные паблики - из-за замечаний, которые сделал водитель несовершеннолетнему. Подросток агрессивно отреагировал и открыл стрельбу. В пресс-службе МВД отметили, что второй участник инцидента в полицию так и не обратился.Сейчас правоохранители проводят проверку и рассматривают вопрос о постановке подростка на профилактический учет.Отмечается, что за передачу транспорта подростку, у которого не было прав, его мать выплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.Ранее на Кубани водитель-подросток совершил ДТП, в котором пострадали четыре человека. 15-летний водитель за рулем ВАЗ 21140 из-за нарушения скоростного режима не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП с маршруткой в Керчи – водитель ехал без правЗа смертельное ДТП с мотоциклистом в Крыму водитель иномарки получил два годаРезко затормозил - мотоциклист погиб в Ростове-на-Дону

