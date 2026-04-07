Подросток-питбайкер устроил стрельбу на дороге в Краснодаре - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Подросток-питбайкер устроил стрельбу на дороге в Краснодаре
Подросток-питбайкер устроил стрельбу на дороге в Краснодаре - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Подросток-питбайкер устроил стрельбу на дороге в Краснодаре
Подросток-питбайкер, который устроил стрельбу на дороге в Краснодаре, установлен и задержан. Проводится проверка, сообщили в полиции Кубани. РИА Новости Крым, 07.04.2026
2026-04-07T10:08
2026-04-07T10:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Подросток-питбайкер, который устроил стрельбу на дороге в Краснодаре, установлен и задержан. Проводится проверка, сообщили в полиции Кубани. Инцидент произошел 1 апреля 2026 года на улице Красной. Между водителем автомобиля и питбайкером вспыхнул конфликт, как пишут местные паблики - из-за замечаний, которые сделал водитель несовершеннолетнему. Подросток агрессивно отреагировал и открыл стрельбу. В пресс-службе МВД отметили, что второй участник инцидента в полицию так и не обратился.Сейчас правоохранители проводят проверку и рассматривают вопрос о постановке подростка на профилактический учет.Отмечается, что за передачу транспорта подростку, у которого не было прав, его мать выплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.Ранее на Кубани водитель-подросток совершил ДТП, в котором пострадали четыре человека. 15-летний водитель за рулем ВАЗ 21140 из-за нарушения скоростного режима не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП с маршруткой в Керчи – водитель ехал без правЗа смертельное ДТП с мотоциклистом в Крыму водитель иномарки получил два годаРезко затормозил - мотоциклист погиб в Ростове-на-Дону
краснодарский край
краснодар
краснодарский край, краснодар, новости, мвд по краснодарскому краю, происшествия, стрельба
Подросток-питбайкер устроил стрельбу на дороге в Краснодаре

Полиция Кубани нашла устроившего стрельбу в центре Краснодара 15-летнего подростка

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Подросток-питбайкер, который устроил стрельбу на дороге в Краснодаре, установлен и задержан. Проводится проверка, сообщили в полиции Кубани.
Инцидент произошел 1 апреля 2026 года на улице Красной. Между водителем автомобиля и питбайкером вспыхнул конфликт, как пишут местные паблики - из-за замечаний, которые сделал водитель несовершеннолетнему. Подросток агрессивно отреагировал и открыл стрельбу.
"Юный краснодарец произвел в сторону машины оппонента несколько выстрелов из неустановленного предмета. Нарушителем оказался 15-летний местный житель, у которого было изъято пусковое устройство для подачи сигналов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе МВД отметили, что второй участник инцидента в полицию так и не обратился.
Сейчас правоохранители проводят проверку и рассматривают вопрос о постановке подростка на профилактический учет.
Отмечается, что за передачу транспорта подростку, у которого не было прав, его мать выплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.
Ранее на Кубани водитель-подросток совершил ДТП, в котором пострадали четыре человека. 15-летний водитель за рулем ВАЗ 21140 из-за нарушения скоростного режима не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.
