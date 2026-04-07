https://crimea.ria.ru/20260407/pochemu-pered-paskhoy-v-krymu-podorozhali-yaytsa-1154975146.html
Почему перед Пасхой в Крыму подорожали яйца
2026-04-07T19:11
анатолий гук
минпромторг рк
минпромполитики крыма
цены в крыму
цены на яйца в крыму
цены на куриные яйца
пасха
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/11/1119269000_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_d77da70c82ad2e981d4aa5871159a4f6.jpg
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/11/1119269000_174:0:1614:1080_1920x0_80_0_0_85d682876a7e5d33ed9ff70d7a083f89.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Рост цен на куриные яйца перед Пасхой связан с повышением затрат на производство
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым.
В преддверии Пасхи рост цен на куриные яйца связан со многими факторами. Дорогая логистика в республику, повышение тарифов на электроэнергию и инфляция могут в конечном счете повышать ценники на продовольственных полках магазинов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал начальник Управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Минпромторга Республики Крым Анатолий Гук.
Рост цен на куриные яйца отмечен как в Крыму, так и по всей материковой части России. Согласно данным Росстата, в Краснодарском крае и в Крыму цены пошли вверх с февраля.
"Цена растет не из-за того, что производители решили перед праздником подзаработать. Есть естественный рост цен на товары, который связан со многими факторами, начиная от затрат на повышение цен на энергоресурсы. В связи с чем растет цена и на производство", - сказал Анатолий Гук.
Также незначительно, но все равно, дорожает топливо, а это в свою очередь удорожает логистику. Помимо этого, после Нового года вырос НДС, это тоже отражается на конечной цене, добавил начальник управления ценовой политики.
Однако спикер отметил, что в преддверии Пасхи цены на муку, сливочное масло осталось на прежнем уровне. Цена на сахар по сравнению с прошлым годом снизилась – в районе 4%.
Анатолий Гук также напомнил, что цены на республиканских ярмарках ниже. Это объясняется тем, что продукцию производители продают напрямую, без каких-то дополнительных посредников.
"Они напрямую привозят свои товары и, естественно, на ярмарках цены существенно ниже, на 15–20%", – сообщил гость эфира.
Он также отметил, что крымская продукция – молоко, колбаса, мясо, хлебобулочные изделия, овощи борщевого набора и остальные овощи – все хорошего качества. "Сами ездим, сами все покупаем", – заверил начальник управления ценовой политики республиканского минпромторга.
По словам эксперта, какие-либо прогнозы по ценовой политике давать сложно, поскольку сейчас активный период межсезонья, когда потребляется то, что вырастили в прошлом году.
"В основном сейчас, как и по бакалейной, так и по овощной группе – живем на запасах. Естественно, чем ближе к лету, тем больше запасы на складах-хранилищах сокращаются, плюс идет внутренняя убыль. Даже если взять овощи. Чем дольше они хранятся в холодильниках, тем больше портятся, тем больше дорожают", – напомнил представитель минпромторга.
Накануне сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверии Пасхи проанализирует цены
на куриные яйца и питьевое молоко.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
