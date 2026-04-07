Почему перед Пасхой в Крыму подорожали яйца

2026-04-07T19:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В преддверии Пасхи рост цен на куриные яйца связан со многими факторами. Дорогая логистика в республику, повышение тарифов на электроэнергию и инфляция могут в конечном счете повышать ценники на продовольственных полках магазинов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник Управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Минпромторга Республики Крым Анатолий Гук.Рост цен на куриные яйца отмечен как в Крыму, так и по всей материковой части России. Согласно данным Росстата, в Краснодарском крае и в Крыму цены пошли вверх с февраля.Также незначительно, но все равно, дорожает топливо, а это в свою очередь удорожает логистику. Помимо этого, после Нового года вырос НДС, это тоже отражается на конечной цене, добавил начальник управления ценовой политики.Однако спикер отметил, что в преддверии Пасхи цены на муку, сливочное масло осталось на прежнем уровне. Цена на сахар по сравнению с прошлым годом снизилась – в районе 4%.Анатолий Гук также напомнил, что цены на республиканских ярмарках ниже. Это объясняется тем, что продукцию производители продают напрямую, без каких-то дополнительных посредников."Они напрямую привозят свои товары и, естественно, на ярмарках цены существенно ниже, на 15–20%", – сообщил гость эфира.Он также отметил, что крымская продукция – молоко, колбаса, мясо, хлебобулочные изделия, овощи борщевого набора и остальные овощи – все хорошего качества. "Сами ездим, сами все покупаем", – заверил начальник управления ценовой политики республиканского минпромторга.По словам эксперта, какие-либо прогнозы по ценовой политике давать сложно, поскольку сейчас активный период межсезонья, когда потребляется то, что вырастили в прошлом году.Накануне сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверии Пасхи проанализирует цены на куриные яйца и питьевое молоко.

