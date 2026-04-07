Пентагон отменил брифинг в день истечения срока ультиматума Ирану

2026-04-07T06:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Пентагон отменил пресс-конференцию, запланированную на вторник — в день истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа по Ормузскому проливу. Об этом пишет РИА Новости.Изначально мероприятие планировалось на 8:00 по местному времени (15:00 мск). Отвечать на вопросы журналистов должны были министр войны Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.Срок ультиматума Трампа истекает в 20:00 по местному времени (4:00 мск среды).Накануне на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон имеет "самый лучший план" на иранском треке. Однако раскрывать детали плана он не стал. При этом, по его словам, американские военные якобы способны уничтожить Иран за одну ночь, и это может случиться уже во вторник.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

