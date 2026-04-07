Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260407/pentagon-otmenil-brifing-v-den-istecheniya-sroka-ultimatuma-iranu-1154964389.html
Пентагон отменил брифинг в день истечения срока ультиматума Ирану
2026-04-07T06:39
иран
обострение между ираном и сша
сша
пентагон
пит хегсет
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110117/29/1101172914_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_ce010707079020b4417227f56962eee3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Пентагон отменил пресс-конференцию, запланированную на вторник — в день истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа по Ормузскому проливу. Об этом пишет РИА Новости.Изначально мероприятие планировалось на 8:00 по местному времени (15:00 мск). Отвечать на вопросы журналистов должны были министр войны Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.Срок ультиматума Трампа истекает в 20:00 по местному времени (4:00 мск среды).Накануне на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон имеет "самый лучший план" на иранском треке. Однако раскрывать детали плана он не стал. При этом, по его словам, американские военные якобы способны уничтожить Иран за одну ночь, и это может случиться уже во вторник.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мира на условиях США не будет – что закончит конфликт на Ближнем ВостокеЛовушка для Трампа: как будет развиваться конфликт на Ближнем ВостокеИран ударил по американским кораблям с 5000 военных на борту
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110117/29/1101172914_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_29f76771e0345b689bdb24dac83308ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© © AP Photo/ Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Пентагон отменил пресс-конференцию, запланированную на вторник — в день истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа по Ормузскому проливу. Об этом пишет РИА Новости.
"Коллеги из СМИ, завтрашний пресс-брифинг отменен", — говорится в полученном агентством уведомлении. Причины отмены не называются.
Изначально мероприятие планировалось на 8:00 по местному времени (15:00 мск). Отвечать на вопросы журналистов должны были министр войны Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.
Срок ультиматума Трампа истекает в 20:00 по местному времени (4:00 мск среды).
Накануне на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон имеет "самый лучший план" на иранском треке. Однако раскрывать детали плана он не стал. При этом, по его словам, американские военные якобы способны уничтожить Иран за одну ночь, и это может случиться уже во вторник.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
