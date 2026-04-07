Очередная атака ВСУ на Ленинградскую область - сбиты десятки беспилотников - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Очередная атака ВСУ на Ленинградскую область - сбиты десятки беспилотников
ВСУ снова атакуют Ленинградскую область, утром во вторник над регионом уничтожены уже 20 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. ВСУ снова атакуют Ленинградскую область, утром во вторник над регионом уничтожены уже 20 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.Первые сообщения о работе ПВО появились около 4 часов утра. К 6 часам сбили уже десятки дронов.О пострадавших и последствиях на земле не сообщается.Последние дни ВСУ активизировали атаки на Ленинградскую область. 29 марта Александр Дрозденко сообщал, что в регионе в ночь на воскресенье отражали массированную атаку беспилотников. Были уничтожены десятки дронов, загорелся порт Усть-Луга. К тушению в порту были привлечены дополнительные средства пожаротушения Ленобласти и Петербурга, включая два пожарных поезда.31 марта Дрозденко сообщил, что над Ленинградской областью к утру вторника сбили 38 вражеских беспилотников. Есть пострадавшие и разрушения, в том числе в порту Усть-Луга.3 апреля два человека были госпитализированы после атаки беспилотников на регион.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, все объекты критической инфраструктуры России защищаются, но не всегда можно обеспечить их безопасность на сто процентов. Он также заверил, что Москва примет меры, если выяснится, что страны ЕС предоставляют воздушное пространство для атак ВСУ на Россию с помощью беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
06:45 07.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. ВСУ снова атакуют Ленинградскую область, утром во вторник над регионом уничтожены уже 20 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Первые сообщения о работе ПВО появились около 4 часов утра. К 6 часам сбили уже десятки дронов.

"Число сбитых БПЛА в Ленинградской Области увеличилось до 20. Боевая работа продолжается", - написал он в соцсетях.

О пострадавших и последствиях на земле не сообщается.
Последние дни ВСУ активизировали атаки на Ленинградскую область. 29 марта Александр Дрозденко сообщал, что в регионе в ночь на воскресенье отражали массированную атаку беспилотников. Были уничтожены десятки дронов, загорелся порт Усть-Луга. К тушению в порту были привлечены дополнительные средства пожаротушения Ленобласти и Петербурга, включая два пожарных поезда.
31 марта Дрозденко сообщил, что над Ленинградской областью к утру вторника сбили 38 вражеских беспилотников. Есть пострадавшие и разрушения, в том числе в порту Усть-Луга.
3 апреля два человека были госпитализированы после атаки беспилотников на регион.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, все объекты критической инфраструктуры России защищаются, но не всегда можно обеспечить их безопасность на сто процентов. Он также заверил, что Москва примет меры, если выяснится, что страны ЕС предоставляют воздушное пространство для атак ВСУ на Россию с помощью беспилотников.
