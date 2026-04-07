Общежитие в реабилитационном центре "Кораблик "Мойнаки" готово на 90%

В Евпатории на территории федерального детского реабилитационного центра "Кораблик "Мойнаки" завершается строительство общежития для сотрудников на 150 квартир.

2026-04-07T17:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В Евпатории на территории федерального детского реабилитационного центра "Кораблик "Мойнаки" завершается строительство общежития для сотрудников на 150 квартир. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Отмечается, что строительство здания общежития площадью более 9 тысяч квадратных метров стартовало весной 2024 года. В нем обустроят 150 квартир для размещения в каждой одного или двух человек. Сейчас специалисты выполняют работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей и отделке помещений. Также ведется комплексное благоустройство территории. Новое здание возводится с учетом современных стандартов качества и безопасности.В Евпатории на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина" по поручению президента России строится один из крупнейших в стране детских реабилитационных центров общей площадью около 100 тысяч квадратных метров. Лечение там смогут проходить одновременно 450 пациентов с болезнями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и прочими заболеваниями.Ранее сообщалось, что в Евпатории завершили строительство здания стационара федерального детского реабилитационного центра и консультативно-диагностического корпуса, общий процент готовности строительства многопрофильного медцентра в Крыму – 80%. В консультативно-диагностическом корпусе появились приемные отделения, отделения реанимации, лучевой диагностики, две операционные и стационар круглосуточного пребывания, а в стационаре подготовлено все для того, чтобы лечить по профилям нейрореабилитации, ортопедической и соматической реабилитации.

