Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260407/obratnaya-storona-i-polnoe-zatmenie-artemida-ii-zavershila-polet-k-lune-1154978448.html
Обратная сторона и полное затмение: "Артемида II" завершила полет к Луне
Обратная сторона и полное затмение: "Артемида II" завершила полет к Луне
2026-04-07T14:34
луна
наса
космос
сша
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/07/1154977983_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_370f4fd01e05d70155253e7427f4fd2e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Американские астронавты завершили наблюдение за Луной, экипаж миссии "Артемида II" возвращается на Землю. Об этом сообщается на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).Пролетая над обратной стороной Луны, экипаж фотографировал и описывал особенности рельефа, включая ударные кратеры, древние лавовые потоки, а также трещины и хребты на поверхности, образовавшиеся в процессе медленной эволюции Луны. Они также отмечали различия в цвете, яркости и текстуре, которые дают ученым подсказки, помогающие понять состав и историю лунной поверхности.Во время затмения у экипажа появилась возможность наблюдать за некоторыми явлениями, которые видны только на неосвещенной части Луны. Они сообщили о шести вспышках света, вызванных падением метеороидов на лунную поверхность со скоростью в несколько тысяч миль в час."Ученые уже с нетерпением ждут этих снимков, а также многих других, полученных во время пролета мимо Луны. После того, как данные о Луне будут переданы с космического аппарата в течение ночи, ученые изучат изображения, аудиозаписи и другие данные, чтобы точнее определить время и местоположение вспышек, а также запросят информацию у любителей, наблюдавших за Луной в то же время", - сообщили в NASA.Отмечается, что после завершения периода наблюдений за Луной экипаж миссии получил поздравления от президента Дональда Трампа в прямом эфире.Накануне сообщалось, что астронавты миссии "Артемида II" побили рекорд дальности полета человека от Земли, установленный в 1970 году и составлявший 248 655 миль.2 апреля в США впервые с 1972 года успешно запустили к Луне пилотируемый космический корабль с четырьмя астронавтами во главе с Ридом Вайсманом в рамках лунной миссии Artemis II. В будущем НАСА планирует совершить еще один испытательный полет, а затем в 2028 году высадить астронавтов на спутник.Старт лунной миссии "Артемида II" несколько раз переносили из-за технических вопросов. Так, 24 февраля готовый к лунный миссии американский корабль SLS был снят со стартового комплекса и возвращен в сборочный цех во Флориде (США) из-за выявленных проблем с подачей гелия. До этого NASA переносило старт лунной миссии "Артемида II" из-за утечки жидкого водорода в соединительном элементе, используемом для подачи криогенного топлива в основную ступень ракеты.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/07/1154977983_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_0ea481cfa46eea972d8bacb34e1fac56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© AP Photo NASA Луна видна в иллюминаторе космического корабля "Орион". Фотография сделана экипажем миссии "Артемида II"
© AP Photo NASA
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Американские астронавты завершили наблюдение за Луной, экипаж миссии "Артемида II" возвращается на Землю. Об этом сообщается на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
"Миссия "Артемида II" завершила исторический семичасовой пролет мимо Луны, ознаменовав первое возвращение человечества на Луну со времен миссии "Аполлон-17" в 1972 году и запечатлев обратную сторону Луны", – сказано в сообщении.
Пролетая над обратной стороной Луны, экипаж фотографировал и описывал особенности рельефа, включая ударные кратеры, древние лавовые потоки, а также трещины и хребты на поверхности, образовавшиеся в процессе медленной эволюции Луны. Они также отмечали различия в цвете, яркости и текстуре, которые дают ученым подсказки, помогающие понять состав и историю лунной поверхности.

"Экипаж стал свидетелем "захода Земли" — момента, когда Земля опустилась за лунный горизонт, - когда "Орион" двигался позади Луны, и "восхода Земли", космический аппарат появился с противоположного края Луны. По завершении периода наблюдений за Луной экипаж стал свидетелем почти часового солнечного затмения, когда космический аппарат, Луна и Солнце выстроились в одну линию", – добавили в управлении.

Во время затмения у экипажа появилась возможность наблюдать за некоторыми явлениями, которые видны только на неосвещенной части Луны. Они сообщили о шести вспышках света, вызванных падением метеороидов на лунную поверхность со скоростью в несколько тысяч миль в час.
"Ученые уже с нетерпением ждут этих снимков, а также многих других, полученных во время пролета мимо Луны. После того, как данные о Луне будут переданы с космического аппарата в течение ночи, ученые изучат изображения, аудиозаписи и другие данные, чтобы точнее определить время и местоположение вспышек, а также запросят информацию у любителей, наблюдавших за Луной в то же время", - сообщили в NASA.
Отмечается, что после завершения периода наблюдений за Луной экипаж миссии получил поздравления от президента Дональда Трампа в прямом эфире.
Накануне сообщалось, что астронавты миссии "Артемида II" побили рекорд дальности полета человека от Земли, установленный в 1970 году и составлявший 248 655 миль.
2 апреля в США впервые с 1972 года успешно запустили к Луне пилотируемый космический корабль с четырьмя астронавтами во главе с Ридом Вайсманом в рамках лунной миссии Artemis II. В будущем НАСА планирует совершить еще один испытательный полет, а затем в 2028 году высадить астронавтов на спутник.
Старт лунной миссии "Артемида II" несколько раз переносили из-за технических вопросов. Так, 24 февраля готовый к лунный миссии американский корабль SLS был снят со стартового комплекса и возвращен в сборочный цех во Флориде (США) из-за выявленных проблем с подачей гелия. До этого NASA переносило старт лунной миссии "Артемида II" из-за утечки жидкого водорода в соединительном элементе, используемом для подачи криогенного топлива в основную ступень ракеты.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
