Обратная сторона и полное затмение: "Артемида II" завершила полет к Луне

2026-04-07T14:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Американские астронавты завершили наблюдение за Луной, экипаж миссии "Артемида II" возвращается на Землю. Об этом сообщается на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).Пролетая над обратной стороной Луны, экипаж фотографировал и описывал особенности рельефа, включая ударные кратеры, древние лавовые потоки, а также трещины и хребты на поверхности, образовавшиеся в процессе медленной эволюции Луны. Они также отмечали различия в цвете, яркости и текстуре, которые дают ученым подсказки, помогающие понять состав и историю лунной поверхности.Во время затмения у экипажа появилась возможность наблюдать за некоторыми явлениями, которые видны только на неосвещенной части Луны. Они сообщили о шести вспышках света, вызванных падением метеороидов на лунную поверхность со скоростью в несколько тысяч миль в час."Ученые уже с нетерпением ждут этих снимков, а также многих других, полученных во время пролета мимо Луны. После того, как данные о Луне будут переданы с космического аппарата в течение ночи, ученые изучат изображения, аудиозаписи и другие данные, чтобы точнее определить время и местоположение вспышек, а также запросят информацию у любителей, наблюдавших за Луной в то же время", - сообщили в NASA.Отмечается, что после завершения периода наблюдений за Луной экипаж миссии получил поздравления от президента Дональда Трампа в прямом эфире.Накануне сообщалось, что астронавты миссии "Артемида II" побили рекорд дальности полета человека от Земли, установленный в 1970 году и составлявший 248 655 миль.2 апреля в США впервые с 1972 года успешно запустили к Луне пилотируемый космический корабль с четырьмя астронавтами во главе с Ридом Вайсманом в рамках лунной миссии Artemis II. В будущем НАСА планирует совершить еще один испытательный полет, а затем в 2028 году высадить астронавтов на спутник.Старт лунной миссии "Артемида II" несколько раз переносили из-за технических вопросов. Так, 24 февраля готовый к лунный миссии американский корабль SLS был снят со стартового комплекса и возвращен в сборочный цех во Флориде (США) из-за выявленных проблем с подачей гелия. До этого NASA переносило старт лунной миссии "Артемида II" из-за утечки жидкого водорода в соединительном элементе, используемом для подачи криогенного топлива в основную ступень ракеты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал сильные стороны Роскосмоса и NASAНасколько пострадает от санкций космическая отрасль РФ - экспертРоссия лидирует в гонке за ресурсы Луны – глава Института РАН

