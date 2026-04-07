Обратная сторона и полное затмение: "Артемида II" завершила полет к Луне
Обратная сторона и полное затмение: "Артемида II" завершила полет к Луне - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Обратная сторона и полное затмение: "Артемида II" завершила полет к Луне
Американские астронавты завершили наблюдение за Луной, экипаж миссии "Артемида II" возвращается на Землю. Об этом сообщается на официальном сайте Национального... РИА Новости Крым, 07.04.2026
2026-04-07T14:34
2026-04-07T14:34
2026-04-07T14:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Американские астронавты завершили наблюдение за Луной, экипаж миссии "Артемида II" возвращается на Землю. Об этом сообщается на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).Пролетая над обратной стороной Луны, экипаж фотографировал и описывал особенности рельефа, включая ударные кратеры, древние лавовые потоки, а также трещины и хребты на поверхности, образовавшиеся в процессе медленной эволюции Луны. Они также отмечали различия в цвете, яркости и текстуре, которые дают ученым подсказки, помогающие понять состав и историю лунной поверхности.Во время затмения у экипажа появилась возможность наблюдать за некоторыми явлениями, которые видны только на неосвещенной части Луны. Они сообщили о шести вспышках света, вызванных падением метеороидов на лунную поверхность со скоростью в несколько тысяч миль в час."Ученые уже с нетерпением ждут этих снимков, а также многих других, полученных во время пролета мимо Луны. После того, как данные о Луне будут переданы с космического аппарата в течение ночи, ученые изучат изображения, аудиозаписи и другие данные, чтобы точнее определить время и местоположение вспышек, а также запросят информацию у любителей, наблюдавших за Луной в то же время", - сообщили в NASA.Отмечается, что после завершения периода наблюдений за Луной экипаж миссии получил поздравления от президента Дональда Трампа в прямом эфире.Накануне сообщалось, что астронавты миссии "Артемида II" побили рекорд дальности полета человека от Земли, установленный в 1970 году и составлявший 248 655 миль.2 апреля в США впервые с 1972 года успешно запустили к Луне пилотируемый космический корабль с четырьмя астронавтами во главе с Ридом Вайсманом в рамках лунной миссии Artemis II. В будущем НАСА планирует совершить еще один испытательный полет, а затем в 2028 году высадить астронавтов на спутник.Старт лунной миссии "Артемида II" несколько раз переносили из-за технических вопросов. Так, 24 февраля готовый к лунный миссии американский корабль SLS был снят со стартового комплекса и возвращен в сборочный цех во Флориде (США) из-за выявленных проблем с подачей гелия. До этого NASA переносило старт лунной миссии "Артемида II" из-за утечки жидкого водорода в соединительном элементе, используемом для подачи криогенного топлива в основную ступень ракеты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал сильные стороны Роскосмоса и NASAНасколько пострадает от санкций космическая отрасль РФ - экспертРоссия лидирует в гонке за ресурсы Луны – глава Института РАН
космос
сша
луна, наса, космос, сша, в мире
Обратная сторона и полное затмение: "Артемида II" завершила полет к Луне
Американские астронавты завершили наблюдение за Луной и возвращаются на Землю – NASA
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Американские астронавты завершили наблюдение за Луной, экипаж миссии "Артемида II" возвращается на Землю. Об этом сообщается на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
"Миссия "Артемида II" завершила исторический семичасовой пролет мимо Луны, ознаменовав первое возвращение человечества на Луну со времен миссии "Аполлон-17" в 1972 году и запечатлев обратную сторону Луны", – сказано в сообщении.
Пролетая над обратной стороной Луны, экипаж фотографировал и описывал особенности рельефа, включая ударные кратеры, древние лавовые потоки, а также трещины и хребты на поверхности, образовавшиеся в процессе медленной эволюции Луны. Они также отмечали различия в цвете, яркости и текстуре, которые дают ученым подсказки, помогающие понять состав и историю лунной поверхности.
"Экипаж стал свидетелем "захода Земли" — момента, когда Земля опустилась за лунный горизонт, - когда "Орион" двигался позади Луны, и "восхода Земли", космический аппарат появился с противоположного края Луны. По завершении периода наблюдений за Луной экипаж стал свидетелем почти часового солнечного затмения, когда космический аппарат, Луна и Солнце выстроились в одну линию", – добавили в управлении.
Во время затмения у экипажа появилась возможность наблюдать за некоторыми явлениями, которые видны только на неосвещенной части Луны. Они сообщили о шести вспышках света, вызванных падением метеороидов на лунную поверхность со скоростью в несколько тысяч миль в час.
"Ученые уже с нетерпением ждут этих снимков, а также многих других, полученных во время пролета мимо Луны. После того, как данные о Луне будут переданы с космического аппарата в течение ночи, ученые изучат изображения, аудиозаписи и другие данные, чтобы точнее определить время и местоположение вспышек, а также запросят информацию у любителей, наблюдавших за Луной в то же время", - сообщили в NASA.
Отмечается, что после завершения периода наблюдений за Луной экипаж миссии получил поздравления от президента Дональда Трампа в прямом эфире.
Накануне сообщалось, что астронавты миссии "Артемида II" побили рекорд
дальности полета человека от Земли, установленный в 1970 году и составлявший 248 655 миль.
2 апреля в США впервые с 1972 года успешно запустили к Луне
пилотируемый космический корабль с четырьмя астронавтами во главе с Ридом Вайсманом в рамках лунной миссии Artemis II. В будущем НАСА планирует совершить еще один испытательный полет, а затем в 2028 году высадить астронавтов на спутник.
Старт лунной миссии "Артемида II" несколько раз переносили
из-за технических вопросов. Так, 24 февраля готовый к лунный миссии американский корабль SLS был снят со стартового комплекса и возвращен в сборочный цех во Флориде (США) из-за выявленных проблем с подачей гелия. До этого NASA переносило старт лунной миссии
"Артемида II" из-за утечки жидкого водорода в соединительном элементе, используемом для подачи криогенного топлива в основную ступень ракеты.
