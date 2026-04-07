О чем должен напомнить праздник Благовещение

Сегодня православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы, один из двенадцати главных праздников церковного года, издавна почитаемый на Руси. Каков... РИА Новости Крым, 07.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Сегодня православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы, один из двенадцати главных праздников церковного года, издавна почитаемый на Руси. Каков главный смысл Благовещения, почему в этот день запрещалось работать и нужно ли выпускать в небо птиц после богослужения – в материале РИА Новости Крым.Что произошло в ИудееНазвание праздника отражает событие, описанное в Евангелии от Луки. Богородице явился архангел Гавриил и провозгласил, что она, оставаясь девой, родит Сына – Иисуса Христа, Мессию, которого ожидало ветхозаветное человечество. Так начался переход от Ветхого Завета к Новому.На тот момент Мария была обручена с плотником Иосифом, согласно евангельскому тексту, происходившему из рода царя Давида. Он был очень стар и имел шестерых детей. И неслучайно праздник Благой вести отмечается за девять месяцев до Рождества Христова.Невероятное доверие"Cначала нужно понять, что это за день и почему мы вообще его отмечаем. Дело в том, что исторически ни один праздник не нужен в принципе – ну что нам всем до того, что кто-то когда-то что-то сделал, даже самые святые, даже сам Господь? Мы почитаем Преображение Господне не потому, что Спаситель поднялся на гору, и даже не потому, что Он там увидел пророков Илию и Моисея, а потому, что Он преобразился и показал Себя во всей Своей славе. А что праздновать на Благовещение? То, что архангел явился Богородице?" – задается вопросом иеромонах Феодорит (Сенчуков).Собственно, архангел для того и существует, чтобы кому-то являться, объясняет священнослужитель. "Значимо другое, – подчеркивает он. – Мы почитаем Богородицу не просто как Божию Матерь, а именно как "честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим" (слова из молитвы. – Прим. ред.)". То есть человека, уподобившегося ангелам."Мы говорим, что она была безгрешной, потому что всецело доверяла Богу. Ей является ангел и говорит совершенно непонятную вещь – ты, мол, родишь младенца, который будет Богом, который будет убит, будет несказанно мучиться, пусть даже потом и воскреснет. И что же она отвечает? "Се, раба Господня". Я твоя раба, Господи", – рассуждает иеромонах.Надо понимать, что мир Иудеи I века отличался от современного большей суровостью. Православный публицист и историк Сергей Худиев рассказывает: те времена были отмечены голодом, жестокими конфликтами, свирепостью властей."Там было предостаточно плохих вестей, но у людей была надежда: они ждали хорошей, очень хорошей новости. Настолько хорошей, что она заставила бы их полностью забыть все несчастья. Они ждали ее долго, очень долго – веками кровавой и трагической истории. Люди жили, страдали и умирали, бывали разбиты и угоняемы в плен, терпели голод и множество бед – но они помнили истину, провозглашенную пророками: мир принадлежит Богу", – говорит историк.Книга чудес"Мария на тот момент была 15-летней девочкой. Она воспитывалась при храме, была девственницей, которую вручили Иосифу именно для того, чтобы сохранить ее девство, – и вот ей говорят: "Ты родишь". Как к этому отнесутся окружающие? Что скажут уже взрослые дети Иосифа, когда обрученная с их отцом девочка, которая почитается девственницей, рожает ребенка? Они будут думать, что она блудница. И она, понимая все это, принимает слова архангела, всецело доверяя Богу", – поясняет отец Феодорит.В Ветхом Завете было много чудес – по существу, он весь из них состоит. Там являются ангелы, там сам Бог в виде Троицы приходит посидеть с человеком под Мамврийским дубом. Чем-то удивить человека, привыкшего существовать в подобном мире, достаточно сложно. Удивительно именно беспредельное доверие Марии – единственное подобное за всю историю человечества"."Мы, по существу, все и давно Богу не доверяем. Мы уповаем "на князей человеческих", верим, что нам поможет богатство, что мы можем опереться на людей. А она думала иначе", – продолжает иеромонах.Все дело в птицеНа Руси издавна считалось, что на Благовещение категорически запрещено работать. В народе даже ходило поверье, что и в аду в этот день грешникам дается послабление от мук. "Птица гнезда не вьет, девка косу не плетет" – это тоже о Благовещении. На самом деле всякий труд, кроме самого необходимого, не поощрялся в любой христианский праздник, а акцент именно на Благовещении связан с особой его значимостью. Неслучайно это единственный "богородичный" праздник, который упоминается в Священном Писании."В народе говорят: "На Благовещение птица гнезда не вьет". Откуда такое представление? Да потому, что праздник настолько велик, что в этот день даже птица не занимается своими обычными делами, а празднует и не участвует в обычной своей тяжелой и трудной жизни. Само слово "праздник" означает быть праздным, а не устраивать в этот день генеральную уборку", – считает настоятель храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве протоиерей Сергий Правдолюбов.Пропуск в райЧто касается птиц, то с ними связан еще один древний обычай – после праздничного богослужения священник и прихожане выпускали в небо домашних птиц. Именно домашних, а не пойманных по случаю в лесу, как это часто бывает в наши дни, что часто вызывает яростные протесты зоозащитников. Отец Сергий Правдолюбов, родившийся в Рязанской области, отмечает "москвоцентричность" этой практики."В моем детстве никто никого не выпускал. А вот в Москве так было, видимо, издавна принято. Птиц выпускали на свободу, потому что уже тепло и они не замерзнут, могут до лета летать на свободе", – говорит он.Благовещение – один из двух дней Великого поста, когда верующим разрешается есть рыбу (второй – Вербное воскресенье)."Ныне открываются двери рая. Огненный херувим не преграждает вход, но приглашает всех войти туда, где единственным пропуском являются слова, сказанные Богородицей: "Да будет мне по слову Твоему", – говорил в своей праздничной проповеди священник Александр Шаргунов.

