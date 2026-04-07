О чем должен напомнить праздник Благовещение - РИА Новости Крым, 07.04.2026
О чем должен напомнить праздник Благовещение
О чем должен напомнить праздник Благовещение - РИА Новости Крым, 07.04.2026
О чем должен напомнить праздник Благовещение
Сегодня православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы, один из двенадцати главных праздников церковного года, издавна почитаемый на Руси. Каков... РИА Новости Крым, 07.04.2026
благовещенье
праздники и памятные даты
религия
христианство
православие
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Сегодня православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы, один из двенадцати главных праздников церковного года, издавна почитаемый на Руси. Каков главный смысл Благовещения, почему в этот день запрещалось работать и нужно ли выпускать в небо птиц после богослужения – в материале РИА Новости Крым.Что произошло в ИудееНазвание праздника отражает событие, описанное в Евангелии от Луки. Богородице явился архангел Гавриил и провозгласил, что она, оставаясь девой, родит Сына – Иисуса Христа, Мессию, которого ожидало ветхозаветное человечество. Так начался переход от Ветхого Завета к Новому.На тот момент Мария была обручена с плотником Иосифом, согласно евангельскому тексту, происходившему из рода царя Давида. Он был очень стар и имел шестерых детей. И неслучайно праздник Благой вести отмечается за девять месяцев до Рождества Христова.Невероятное доверие"Cначала нужно понять, что это за день и почему мы вообще его отмечаем. Дело в том, что исторически ни один праздник не нужен в принципе – ну что нам всем до того, что кто-то когда-то что-то сделал, даже самые святые, даже сам Господь? Мы почитаем Преображение Господне не потому, что Спаситель поднялся на гору, и даже не потому, что Он там увидел пророков Илию и Моисея, а потому, что Он преобразился и показал Себя во всей Своей славе. А что праздновать на Благовещение? То, что архангел явился Богородице?" – задается вопросом иеромонах Феодорит (Сенчуков).Собственно, архангел для того и существует, чтобы кому-то являться, объясняет священнослужитель. "Значимо другое, – подчеркивает он. – Мы почитаем Богородицу не просто как Божию Матерь, а именно как "честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим" (слова из молитвы. – Прим. ред.)". То есть человека, уподобившегося ангелам."Мы говорим, что она была безгрешной, потому что всецело доверяла Богу. Ей является ангел и говорит совершенно непонятную вещь – ты, мол, родишь младенца, который будет Богом, который будет убит, будет несказанно мучиться, пусть даже потом и воскреснет. И что же она отвечает? "Се, раба Господня". Я твоя раба, Господи", – рассуждает иеромонах.Надо понимать, что мир Иудеи I века отличался от современного большей суровостью. Православный публицист и историк Сергей Худиев рассказывает: те времена были отмечены голодом, жестокими конфликтами, свирепостью властей."Там было предостаточно плохих вестей, но у людей была надежда: они ждали хорошей, очень хорошей новости. Настолько хорошей, что она заставила бы их полностью забыть все несчастья. Они ждали ее долго, очень долго – веками кровавой и трагической истории. Люди жили, страдали и умирали, бывали разбиты и угоняемы в плен, терпели голод и множество бед – но они помнили истину, провозглашенную пророками: мир принадлежит Богу", – говорит историк.Книга чудес"Мария на тот момент была 15-летней девочкой. Она воспитывалась при храме, была девственницей, которую вручили Иосифу именно для того, чтобы сохранить ее девство, – и вот ей говорят: "Ты родишь". Как к этому отнесутся окружающие? Что скажут уже взрослые дети Иосифа, когда обрученная с их отцом девочка, которая почитается девственницей, рожает ребенка? Они будут думать, что она блудница. И она, понимая все это, принимает слова архангела, всецело доверяя Богу", – поясняет отец Феодорит.В Ветхом Завете было много чудес – по существу, он весь из них состоит. Там являются ангелы, там сам Бог в виде Троицы приходит посидеть с человеком под Мамврийским дубом. Чем-то удивить человека, привыкшего существовать в подобном мире, достаточно сложно. Удивительно именно беспредельное доверие Марии – единственное подобное за всю историю человечества"."Мы, по существу, все и давно Богу не доверяем. Мы уповаем "на князей человеческих", верим, что нам поможет богатство, что мы можем опереться на людей. А она думала иначе", – продолжает иеромонах.Все дело в птицеНа Руси издавна считалось, что на Благовещение категорически запрещено работать. В народе даже ходило поверье, что и в аду в этот день грешникам дается послабление от мук. "Птица гнезда не вьет, девка косу не плетет" – это тоже о Благовещении. На самом деле всякий труд, кроме самого необходимого, не поощрялся в любой христианский праздник, а акцент именно на Благовещении связан с особой его значимостью. Неслучайно это единственный "богородичный" праздник, который упоминается в Священном Писании."В народе говорят: "На Благовещение птица гнезда не вьет". Откуда такое представление? Да потому, что праздник настолько велик, что в этот день даже птица не занимается своими обычными делами, а празднует и не участвует в обычной своей тяжелой и трудной жизни. Само слово "праздник" означает быть праздным, а не устраивать в этот день генеральную уборку", – считает настоятель храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве протоиерей Сергий Правдолюбов.Пропуск в райЧто касается птиц, то с ними связан еще один древний обычай – после праздничного богослужения священник и прихожане выпускали в небо домашних птиц. Именно домашних, а не пойманных по случаю в лесу, как это часто бывает в наши дни, что часто вызывает яростные протесты зоозащитников. Отец Сергий Правдолюбов, родившийся в Рязанской области, отмечает "москвоцентричность" этой практики."В моем детстве никто никого не выпускал. А вот в Москве так было, видимо, издавна принято. Птиц выпускали на свободу, потому что уже тепло и они не замерзнут, могут до лета летать на свободе", – говорит он.Благовещение – один из двух дней Великого поста, когда верующим разрешается есть рыбу (второй – Вербное воскресенье)."Ныне открываются двери рая. Огненный херувим не преграждает вход, но приглашает всех войти туда, где единственным пропуском являются слова, сказанные Богородицей: "Да будет мне по слову Твоему", – говорил в своей праздничной проповеди священник Александр Шаргунов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
благовещенье, праздники и памятные даты, религия, христианство, православие
О чем должен напомнить праздник Благовещение

Девушки выпускают голубей после божественной литургии в Благовещенском соборе Московского Кремля в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Сегодня православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы, один из двенадцати главных праздников церковного года, издавна почитаемый на Руси. Каков главный смысл Благовещения, почему в этот день запрещалось работать и нужно ли выпускать в небо птиц после богослужения – в материале РИА Новости Крым.

Что произошло в Иудее

Название праздника отражает событие, описанное в Евангелии от Луки. Богородице явился архангел Гавриил и провозгласил, что она, оставаясь девой, родит Сына – Иисуса Христа, Мессию, которого ожидало ветхозаветное человечество. Так начался переход от Ветхого Завета к Новому.
Слова, с которыми архангел обратился к Марии ("Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою, благословенна Ты между женами"), впоследствии стали молитвой, знакомой с детства всем верующим христианам.
На тот момент Мария была обручена с плотником Иосифом, согласно евангельскому тексту, происходившему из рода царя Давида. Он был очень стар и имел шестерых детей. И неслучайно праздник Благой вести отмечается за девять месяцев до Рождества Христова.

Невероятное доверие

"Cначала нужно понять, что это за день и почему мы вообще его отмечаем. Дело в том, что исторически ни один праздник не нужен в принципе – ну что нам всем до того, что кто-то когда-то что-то сделал, даже самые святые, даже сам Господь? Мы почитаем Преображение Господне не потому, что Спаситель поднялся на гору, и даже не потому, что Он там увидел пророков Илию и Моисея, а потому, что Он преобразился и показал Себя во всей Своей славе. А что праздновать на Благовещение? То, что архангел явился Богородице?" – задается вопросом иеромонах Феодорит (Сенчуков).
Собственно, архангел для того и существует, чтобы кому-то являться, объясняет священнослужитель. "Значимо другое, – подчеркивает он. – Мы почитаем Богородицу не просто как Божию Матерь, а именно как "честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим" (слова из молитвы. – Прим. ред.)". То есть человека, уподобившегося ангелам.
"Мы говорим, что она была безгрешной, потому что всецело доверяла Богу. Ей является ангел и говорит совершенно непонятную вещь – ты, мол, родишь младенца, который будет Богом, который будет убит, будет несказанно мучиться, пусть даже потом и воскреснет. И что же она отвечает? "Се, раба Господня". Я твоя раба, Господи", – рассуждает иеромонах.
Надо понимать, что мир Иудеи I века отличался от современного большей суровостью. Православный публицист и историк Сергей Худиев рассказывает: те времена были отмечены голодом, жестокими конфликтами, свирепостью властей.
"Там было предостаточно плохих вестей, но у людей была надежда: они ждали хорошей, очень хорошей новости. Настолько хорошей, что она заставила бы их полностью забыть все несчастья. Они ждали ее долго, очень долго – веками кровавой и трагической истории. Люди жили, страдали и умирали, бывали разбиты и угоняемы в плен, терпели голод и множество бед – но они помнили истину, провозглашенную пророками: мир принадлежит Богу", – говорит историк.

Книга чудес

"Мария на тот момент была 15-летней девочкой. Она воспитывалась при храме, была девственницей, которую вручили Иосифу именно для того, чтобы сохранить ее девство, – и вот ей говорят: "Ты родишь". Как к этому отнесутся окружающие? Что скажут уже взрослые дети Иосифа, когда обрученная с их отцом девочка, которая почитается девственницей, рожает ребенка? Они будут думать, что она блудница. И она, понимая все это, принимает слова архангела, всецело доверяя Богу", – поясняет отец Феодорит.
В Ветхом Завете было много чудес по существу, он весь из них состоит. Там являются ангелы, там сам Бог в виде Троицы приходит посидеть с человеком под Мамврийским дубом. Чем-то удивить человека, привыкшего существовать в подобном мире, достаточно сложно. Удивительно именно беспредельное доверие Марии единственное подобное за всю историю человечества".
"Мы, по существу, все и давно Богу не доверяем. Мы уповаем "на князей человеческих", верим, что нам поможет богатство, что мы можем опереться на людей. А она думала иначе", – продолжает иеромонах.

Все дело в птице

На Руси издавна считалось, что на Благовещение категорически запрещено работать. В народе даже ходило поверье, что и в аду в этот день грешникам дается послабление от мук. "Птица гнезда не вьет, девка косу не плетет" это тоже о Благовещении. На самом деле всякий труд, кроме самого необходимого, не поощрялся в любой христианский праздник, а акцент именно на Благовещении связан с особой его значимостью. Неслучайно это единственный "богородичный" праздник, который упоминается в Священном Писании.
"В народе говорят: "На Благовещение птица гнезда не вьет". Откуда такое представление? Да потому, что праздник настолько велик, что в этот день даже птица не занимается своими обычными делами, а празднует и не участвует в обычной своей тяжелой и трудной жизни. Само слово "праздник" означает быть праздным, а не устраивать в этот день генеральную уборку", – считает настоятель храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве протоиерей Сергий Правдолюбов.

Пропуск в рай

Что касается птиц, то с ними связан еще один древний обычай после праздничного богослужения священник и прихожане выпускали в небо домашних птиц. Именно домашних, а не пойманных по случаю в лесу, как это часто бывает в наши дни, что часто вызывает яростные протесты зоозащитников. Отец Сергий Правдолюбов, родившийся в Рязанской области, отмечает "москвоцентричность" этой практики.
"В моем детстве никто никого не выпускал. А вот в Москве так было, видимо, издавна принято. Птиц выпускали на свободу, потому что уже тепло и они не замерзнут, могут до лета летать на свободе", – говорит он.
Благовещение один из двух дней Великого поста, когда верующим разрешается есть рыбу (второй Вербное воскресенье).
"Ныне открываются двери рая. Огненный херувим не преграждает вход, но приглашает всех войти туда, где единственным пропуском являются слова, сказанные Богородицей: "Да будет мне по слову Твоему", – говорил в своей праздничной проповеди священник Александр Шаргунов.
БлаговещеньеПраздники и памятные датыРелигияХристианствоПравославие
 
