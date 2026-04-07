Новый шторм идет на Дагестан: снова ожидается подъем уровня воды в реках

Новый шторм идет на Дагестан: снова ожидается подъем уровня воды в реках - РИА Новости Крым, 07.04.2026

Новый шторм идет на Дагестан: снова ожидается подъем уровня воды в реках

8-9 апреля в Дагестане вновь прогнозируется ухудшение погоды, в том числе обильные осадки, усиление ветра и повышение уровня воды. Об этом сообщает МЧС... РИА Новости Крым, 07.04.2026

2026-04-07T12:39

2026-04-07T12:39

2026-04-07T12:39

дагестан

наводнение в дагестане в апреле 2026 года

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

штормовое предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. 8-9 апреля в Дагестане вновь прогнозируется ухудшение погоды, в том числе обильные осадки, усиление ветра и повышение уровня воды. Об этом сообщает МЧС Дагестана.МЧС призывает соблюдать меры безопасности в условиях ухудшающейся погоды. Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в Дагестане при попытке проехать по затопленным дорогам – возбуждены уголовные дела по фактам гибели граждан при их перевозке в условиях режима ЧС.Наводнение в Дагестане В конце марта и начале апреля в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В ряде городов и районов был введен режим чрезвычайной ситуации. В Дербентском районе из-за обильных осадков произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища, из-за чего вода хлынула в населенные пункты Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и Мамедкала. Два человека – женщина и ребенок – погибли.В понедельник стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил руководителю МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову оказать необходимую помощь пострадавшим от паводков в республике, а также созвал совещание для детального обсуждения складывающейся ситуации в регионе.

дагестан

дагестан, наводнение в дагестане в апреле 2026 года, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, штормовое предупреждение