Новый шторм идет на Дагестан: снова ожидается подъем уровня воды в реках - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Новый шторм идет на Дагестан: снова ожидается подъем уровня воды в реках
8-9 апреля в Дагестане вновь прогнозируется ухудшение погоды, в том числе обильные осадки, усиление ветра и повышение уровня воды. Об этом сообщает МЧС... РИА Новости Крым, 07.04.2026
2026-04-07T12:39
дагестан
наводнение в дагестане в апреле 2026 года
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
штормовое предупреждение
дагестан, наводнение в дагестане в апреле 2026 года, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, штормовое предупреждение
© Министерство транспорта и дорожного хозяйства РеспубликиДагестанЛивни разрушили дороги в Дагестане
Ливни разрушили дороги в Дагестане
© Министерство транспорта и дорожного хозяйства РеспубликиДагестан
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. 8-9 апреля в Дагестане вновь прогнозируется ухудшение погоды, в том числе обильные осадки, усиление ветра и повышение уровня воды. Об этом сообщает МЧС Дагестана.
"Ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди; в горных районах сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег; ливни в сочетании с грозой. Усилением ветра до 22-27 м/с. На реках прогнозируется повышение уровней воды до неблагоприятных отметок; в горах сход селей малого объема", - говорится в сообщении.
МЧС призывает соблюдать меры безопасности в условиях ухудшающейся погоды.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в Дагестане при попытке проехать по затопленным дорогам – возбуждены уголовные дела по фактам гибели граждан при их перевозке в условиях режима ЧС.
Наводнение в Дагестане
В конце марта и начале апреля в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В ряде городов и районов был введен режим чрезвычайной ситуации. В Дербентском районе из-за обильных осадков произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища, из-за чего вода хлынула в населенные пункты Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и Мамедкала. Два человека – женщина и ребенок – погибли.
В понедельник стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил руководителю МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову оказать необходимую помощь пострадавшим от паводков в республике, а также созвал совещание для детального обсуждения складывающейся ситуации в регионе.
Наводнение в Дагестане, апрель 2026 года
Вчера, 08:40
Наводнение в Дагестане: в Дербентском районе эвакуировали 358 человек
 
