Нам надо обеспечить людей: Константинов о ситуации с бензином в Крыму

Логистика доставки топлива в Крым сложна, но власти предпринимают необходимые меры для обеспечения потребности региона в бензине, в том числе в предстоящий... РИА Новости Крым, 07.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Логистика доставки топлива в Крым сложна, но власти предпринимают необходимые меры для обеспечения потребности региона в бензине, в том числе в предстоящий курортный сезон. Об этом журналистам заявил глава парламента республики Владимир Константинов.По словам Константинова, задача – сделать так, чтобы жители региона и туристы, которые приедут на полуостров, были полностью обеспечены бензином.В Крыму в марте-апреле наблюдается рост цен на топлива. За последние несколько недель бензин Аи-95 подорожал почти на два рубля. Это обусловлено значительным ростом цен на нефть на внутреннем рынке этой весной, пояснила в комментарии РИА Новости Крым гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова. По ее словам, с учетом роста мировых цен на нефть и снижения дисконта на российскую нефть, стоимость нефти на внутреннем рынке в начале апреля варьировалась с 66 до 74 тысяч рублей за тонну на базисах Западной Сибири

