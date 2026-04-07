Нам надо обеспечить людей: Константинов о ситуации с бензином в Крыму - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Нам надо обеспечить людей: Константинов о ситуации с бензином в Крыму
Логистика доставки топлива в Крым сложна, но власти предпринимают необходимые меры для обеспечения потребности региона в бензине, в том числе в предстоящий... РИА Новости Крым, 07.04.2026
Власти Крыма и России работают над поставками бензина на полуостров – Константинов

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Логистика доставки топлива в Крым сложна, но власти предпринимают необходимые меры для обеспечения потребности региона в бензине, в том числе в предстоящий курортный сезон. Об этом журналистам заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

"Крым – в сложной (логистической – ред.) ситуации, бензин к нам по воздуху не прилетит. Он может доставляться тремя способами, и все они в нынешней ситуации непростые. Глава республики, предстатель правительства республики – все занимаются этим вопросом, руководство страны вовлечено в это", - сказал председатель Госсовета РК, отвечая на вопрос РИА Новости Крым о росте стоимости бензина в республике.

По словам Константинова, задача – сделать так, чтобы жители региона и туристы, которые приедут на полуостров, были полностью обеспечены бензином.
В Крыму в марте-апреле наблюдается рост цен на топлива. За последние несколько недель бензин Аи-95 подорожал почти на два рубля. Это обусловлено значительным ростом цен на нефть на внутреннем рынке этой весной, пояснила в комментарии РИА Новости Крым гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
По ее словам, с учетом роста мировых цен на нефть и снижения дисконта на российскую нефть, стоимость нефти на внутреннем рынке в начале апреля варьировалась с 66 до 74 тысяч рублей за тонну на базисах Западной Сибири
