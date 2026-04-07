Украина погрузилась во тьму - без света семь областей
Украина погрузилась во тьму - без света семь областей
11:19 07.04.2026 (обновлено: 11:27 07.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. После повреждения объектов энергетики на Украине без электроснабжения остались семь областей. Об этом сообщили в пресс-службе энергопоставляющей компании "Укрэнерго".
"В результате ударов на утро обесточены потребители в Донецкой, Запорожской (подконтрольных Киеву частях областей - ред.), Черниговской, Харьковской, Сумской, Херсонской и Одесской областях", - говорится в сообщении.
6 апреля 340 тысяч абонентов в Чернигове и области остались без электричества после повреждения важного объекта энергетики. Также глава Деснянской администрации столицы Максим Бахматов на одном из украинских телеканалов заявил, что в Киеве уничтожена тепловая электростанция №4, которая отвечала за теплоснабжение Днепровского и Дарницкого районов города.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
