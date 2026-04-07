https://crimea.ria.ru/20260407/na-ukraine-bez-sveta-chastichno-sem-oblastey-1154972319.html

Украина погрузилась во тьму - без света семь областей

Украина погрузилась во тьму - без света семь областей - РИА Новости Крым, 07.04.2026

Украина погрузилась во тьму - без света семь областей

После повреждения объектов энергетики на Украине без электроснабжения остались семь областей. Об этом сообщили в пресс-службе энергопоставляющей компании... РИА Новости Крым, 07.04.2026

2026-04-07T11:19

2026-04-07T11:19

2026-04-07T11:27

удары по украине

укрэнерго

энергосистема украины

новости сво

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152497568_0:740:1920:1820_1920x0_80_0_0_1d8dfb40cda5f1cb58e092eb224fccdc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. После повреждения объектов энергетики на Украине без электроснабжения остались семь областей. Об этом сообщили в пресс-службе энергопоставляющей компании "Укрэнерго"."В результате ударов на утро обесточены потребители в Донецкой, Запорожской (подконтрольных Киеву частях областей - ред.), Черниговской, Харьковской, Сумской, Херсонской и Одесской областях", - говорится в сообщении.6 апреля 340 тысяч абонентов в Чернигове и области остались без электричества после повреждения важного объекта энергетики. Также глава Деснянской администрации столицы Максим Бахматов на одном из украинских телеканалов заявил, что в Киеве уничтожена тепловая электростанция №4, которая отвечала за теплоснабжение Днепровского и Дарницкого районов города.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, укрэнерго, энергосистема украины, новости сво, новости