Украина погрузилась во тьму - без света семь областей
После повреждения объектов энергетики на Украине без электроснабжения остались семь областей. Об этом сообщили в пресс-службе энергопоставляющей компании... РИА Новости Крым, 07.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. После повреждения объектов энергетики на Украине без электроснабжения остались семь областей. Об этом сообщили в пресс-службе энергопоставляющей компании "Укрэнерго"."В результате ударов на утро обесточены потребители в Донецкой, Запорожской (подконтрольных Киеву частях областей - ред.), Черниговской, Харьковской, Сумской, Херсонской и Одесской областях", - говорится в сообщении.6 апреля 340 тысяч абонентов в Чернигове и области остались без электричества после повреждения важного объекта энергетики. Также глава Деснянской администрации столицы Максим Бахматов на одном из украинских телеканалов заявил, что в Киеве уничтожена тепловая электростанция №4, которая отвечала за теплоснабжение Днепровского и Дарницкого районов города.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине - мощный взрыв разрушил энергообъект в ОдессеГрупповой удар нанесен по Украине: что уничтоженоУдары по Украине: в ряде городов гремят взрывы и пылают пожары
11:19 07.04.2026 (обновлено: 11:27 07.04.2026)
