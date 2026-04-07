На трассе М-4 "Дон" вводится повышенный скоростной режим
На ряде участков трассы М4 "Дон" с апреля вводится повышенный скоростной режим
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. С 13 апреля на ряде участков трасс М-4 "Дон" и М-11 "Нева" для легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн вводится повышенный скоростной режим. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор".
"На участке автодороги М-4 "Дон" с 297-го по 322-й км максимальная разрешенная скорость составит 110 км/ч. Двигаться со скоростью 130 км/ч можно будет на участке автодороги с 517-го по 544-й км в обход населенных пунктов Новая Усмань и Рогачевка", - говорится в сообщении.
Отмечается, повышение скоростного режима вводится при обеспечении необходимых условий безопасности дорожного движения и проводится ежегодно в весенне-летний период.
Ранее сообщалось, что в период курортного сезона на федеральной автомагистрали М-4 "Дон", которая соединяет Москву с югом России, вводится ограничение проезда грузовиков. Такие меры позволят повысить безопасность движения по М-4 в период курортного сезона. В дневное время порядка трети автомобилей на указанном участке – грузовики. Из-за этого поток движется медленно, водители легкового транспорта при любой возможности идут на обгон, в том числе и на двух- и трехполосных участках.
Читайте также на РИА Новости Крым: