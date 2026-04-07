На трассе М-4 "Дон" вводится повышенный скоростной режим - РИА Новости Крым, 07.04.2026
На трассе М-4 "Дон" вводится повышенный скоростной режим
С 13 апреля на ряде участков трасс М-4 "Дон" и М-11 "Нева" для легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн вводится повышенный РИА Новости Крым, 07.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. С 13 апреля на ряде участков трасс М-4 "Дон" и М-11 "Нева" для легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн вводится повышенный скоростной режим. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор"."На участке автодороги М-4 "Дон" с 297-го по 322-й км максимальная разрешенная скорость составит 110 км/ч. Двигаться со скоростью 130 км/ч можно будет на участке автодороги с 517-го по 544-й км в обход населенных пунктов Новая Усмань и Рогачевка", - говорится в сообщении.Отмечается, повышение скоростного режима вводится при обеспечении необходимых условий безопасности дорожного движения и проводится ежегодно в весенне-летний период.Ранее сообщалось, что в период курортного сезона на федеральной автомагистрали М-4 "Дон", которая соединяет Москву с югом России, вводится ограничение проезда грузовиков. Такие меры позволят повысить безопасность движения по М-4 в период курортного сезона. В дневное время порядка трети автомобилей на указанном участке – грузовики. Из-за этого поток движется медленно, водители легкового транспорта при любой возможности идут на обгон, в том числе и на двух- и трехполосных участках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жизнь на первом месте: как минимизировать травматизм при ДТПВ России увеличили штрафы за перевозку детей без автокресел
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. С 13 апреля на ряде участков трасс М-4 "Дон" и М-11 "Нева" для легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн вводится повышенный скоростной режим. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор".
"На участке автодороги М-4 "Дон" с 297-го по 322-й км максимальная разрешенная скорость составит 110 км/ч. Двигаться со скоростью 130 км/ч можно будет на участке автодороги с 517-го по 544-й км в обход населенных пунктов Новая Усмань и Рогачевка", - говорится в сообщении.
Отмечается, повышение скоростного режима вводится при обеспечении необходимых условий безопасности дорожного движения и проводится ежегодно в весенне-летний период.
Ранее сообщалось, что в период курортного сезона на федеральной автомагистрали М-4 "Дон", которая соединяет Москву с югом России, вводится ограничение проезда грузовиков. Такие меры позволят повысить безопасность движения по М-4 в период курортного сезона. В дневное время порядка трети автомобилей на указанном участке – грузовики. Из-за этого поток движется медленно, водители легкового транспорта при любой возможности идут на обгон, в том числе и на двух- и трехполосных участках.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жизнь на первом месте: как минимизировать травматизм при ДТП
В России увеличили штрафы за перевозку детей без автокресел
Открылся участок трассы Новороссия от Новоазовска до Мариуполя - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
17 марта, 14:38
Трасса "Новороссия" в Крым и КПП: как все работает и что меняют
 
Трасса М-4 "Дон"ТранспортАвтодорНовостиЛогистика
 
