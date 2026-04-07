На ночном пожаре в Севастополе погибла пожилая женщина
В Севастополе на ночном пожаре погибла пожилая женщина, причины возгорания выясняются. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального главка МЧС России. РИА Новости Крым, 07.04.2026
В Севастополе на ночном пожаре погибла 86-летняя женщина - МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе на ночном пожаре погибла пожилая женщина, причины возгорания выясняются. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Сообщение о возгорании в частном доме по улице Ярославская поступило в 23:37.
"Прибыв к месту, подразделения МЧС России проникли в жилище и обнаружили внутри женщину 1940 года рождения. Ее вынесли и передали медикам, однако реанимационные действия не дали результата, была констатирована смерть", - говорится в сообщении.
Огонь, охвативший мебель и вещи на площади 70 квадратных метров, локализовали менее чем за 20 минут. Распространения пожара не допущено.
В ликвидации последствий возгорания были задействованы 9 специалистов и 3 единицы техники. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
