https://crimea.ria.ru/20260407/na-chto-krymchane-chasche-vsego-zhaluyutsya-ombudsmenu-1154985421.html
На что крымчане чаще всего жалуются омбудсмену
На что крымчане чаще всего жалуются омбудсмену - РИА Новости Крым, 07.04.2026
На что крымчане чаще всего жалуются омбудсмену
Большая часть обращений в адрес уполномоченного по правам человека в Крыму касается вопросов ЖКХ, здравоохранения, обустройства детских и спортивных площадок и... РИА Новости Крым, 07.04.2026
2026-04-07T14:44
2026-04-07T14:44
2026-04-07T14:44
александр штехбарт
уполномоченный по правам человека в крыму
крым
новости крыма
права человека
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0e/1134928867_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_0bc65f486f6475b38f6e073ee8aeea9c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Большая часть обращений в адрес уполномоченного по правам человека в Крыму касается вопросов ЖКХ, здравоохранения, обустройства детских и спортивных площадок и сохранения окружающей среды. Об этом сообщил омбудсмен региона Александр Штехбарт на заседании президиума крымского парламента.По его словам, характер вопросов, с которыми жители республики обращаются в аппарат уполномоченного, за последние годы изменился.По мнению омбудсмена, это свидетельствует о решении многих проблем, которые долгие годы в Крыму оставались неразрешенными, и смещении центра внимания на качество жизни.Штехбарт сообщил, что в 2025 году в аппарат уполномоченного по правам человека в Крыму поступило 2525 обращений граждан, каждое пятое было удовлетворено.Также уменьшилось количество обращений беженцев с приграничных территорий Херсонской и Запорожской областей, зарегистрировано меньше жалоб и заявлений в таких сферах как получение гражданства, жилищные и земельные вопросы, действия военных комиссаров и прохождение военной службы.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0e/1134928867_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_97582dc0f8462134d53e8439d0cc8fc0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр штехбарт, уполномоченный по правам человека в крыму, крым, новости крыма, права человека
На что крымчане чаще всего жалуются омбудсмену
Крымчане чаще всего обращаются к омбудсмену по вопросам ЖКХ и здравоохранения
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Большая часть обращений в адрес уполномоченного по правам человека в Крыму касается вопросов ЖКХ, здравоохранения, обустройства детских и спортивных площадок и сохранения окружающей среды. Об этом сообщил омбудсмен региона Александр Штехбарт на заседании президиума крымского парламента.
По его словам, характер вопросов, с которыми жители республики обращаются в аппарат уполномоченного, за последние годы изменился.
"Если ранее, кроме традиционных уголовно-правовой и социальной сферы, граждан беспокоили проблемы, связанные с электро- и газоснабжением, некачественными дорогами и плохим транспортным обеспечением, то теперь крымчане чаще просят оказать содействие в решении вопросов, касающихся деятельности ЖКХ, поддержания здоровья, обустройства детских спортивных площадок в жилых районах, сохранения экологии и окружающей среды", - сказал Штехбарт.
По мнению омбудсмена, это свидетельствует о решении многих проблем, которые долгие годы в Крыму оставались неразрешенными, и смещении центра внимания на качество жизни.
Штехбарт сообщил, что в 2025 году в аппарат уполномоченного по правам человека в Крыму поступило 2525 обращений граждан, каждое пятое было удовлетворено.
Также уменьшилось количество обращений беженцев с приграничных территорий Херсонской и Запорожской областей, зарегистрировано меньше жалоб и заявлений в таких сферах как получение гражданства, жилищные и земельные вопросы, действия военных комиссаров и прохождение военной службы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: