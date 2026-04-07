На что крымчане чаще всего жалуются омбудсмену

Большая часть обращений в адрес уполномоченного по правам человека в Крыму касается вопросов ЖКХ, здравоохранения, обустройства детских и спортивных площадок и... РИА Новости Крым, 07.04.2026

2026-04-07T14:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Большая часть обращений в адрес уполномоченного по правам человека в Крыму касается вопросов ЖКХ, здравоохранения, обустройства детских и спортивных площадок и сохранения окружающей среды. Об этом сообщил омбудсмен региона Александр Штехбарт на заседании президиума крымского парламента.По его словам, характер вопросов, с которыми жители республики обращаются в аппарат уполномоченного, за последние годы изменился.По мнению омбудсмена, это свидетельствует о решении многих проблем, которые долгие годы в Крыму оставались неразрешенными, и смещении центра внимания на качество жизни.Штехбарт сообщил, что в 2025 году в аппарат уполномоченного по правам человека в Крыму поступило 2525 обращений граждан, каждое пятое было удовлетворено.Также уменьшилось количество обращений беженцев с приграничных территорий Херсонской и Запорожской областей, зарегистрировано меньше жалоб и заявлений в таких сферах как получение гражданства, жилищные и земельные вопросы, действия военных комиссаров и прохождение военной службы.

