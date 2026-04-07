На что крымчане чаще всего жалуются омбудсмену
На что крымчане чаще всего жалуются омбудсмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Большая часть обращений в адрес уполномоченного по правам человека в Крыму касается вопросов ЖКХ, здравоохранения, обустройства детских и спортивных площадок и сохранения окружающей среды. Об этом сообщил омбудсмен региона Александр Штехбарт на заседании президиума крымского парламента.
По его словам, характер вопросов, с которыми жители республики обращаются в аппарат уполномоченного, за последние годы изменился.
"Если ранее, кроме традиционных уголовно-правовой и социальной сферы, граждан беспокоили проблемы, связанные с электро- и газоснабжением, некачественными дорогами и плохим транспортным обеспечением, то теперь крымчане чаще просят оказать содействие в решении вопросов, касающихся деятельности ЖКХ, поддержания здоровья, обустройства детских спортивных площадок в жилых районах, сохранения экологии и окружающей среды", - сказал Штехбарт.
По мнению омбудсмена, это свидетельствует о решении многих проблем, которые долгие годы в Крыму оставались неразрешенными, и смещении центра внимания на качество жизни.
Штехбарт сообщил, что в 2025 году в аппарат уполномоченного по правам человека в Крыму поступило 2525 обращений граждан, каждое пятое было удовлетворено.
Также уменьшилось количество обращений беженцев с приграничных территорий Херсонской и Запорожской областей, зарегистрировано меньше жалоб и заявлений в таких сферах как получение гражданства, жилищные и земельные вопросы, действия военных комиссаров и прохождение военной службы.
