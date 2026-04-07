Мужа так и не вернул: "рунолог" обманул и пугал порчей жительницу Кубани
В Ейске на скамью подсудимых отправлен приезжий мошенник, пообещавший местной жительнице найти ее пропавшего супруга по рунам. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 07.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Ейске на скамью подсудимых отправлен приезжий мошенник, пообещавший местной жительнице найти ее пропавшего супруга по рунам. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края.Так мошенник обогатился более чем на 600 тысяч рублей, а затем стал угрожать наведением порчи на женщину и требовать деньги еще. Уголовное дело по статье о мошенничестве направлено в суд. Приезжему "эзотерику" грозит до шести лет лишения свободы.
