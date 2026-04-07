Мужа так и не вернул: "рунолог" обманул и пугал порчей жительницу Кубани - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Мужа так и не вернул: "рунолог" обманул и пугал порчей жительницу Кубани
Мужа так и не вернул: "рунолог" обманул и пугал порчей жительницу Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Ейске на скамью подсудимых отправлен приезжий мошенник, пообещавший местной жительнице найти ее пропавшего супруга по рунам. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края.Так мошенник обогатился более чем на 600 тысяч рублей, а затем стал угрожать наведением порчи на женщину и требовать деньги еще. Уголовное дело по статье о мошенничестве направлено в суд. Приезжему "эзотерику" грозит до шести лет лишения свободы.
Мужа так и не вернул: "рунолог" обманул и пугал порчей жительницу Кубани

Жительница Кубани отдала 600 тысяч "рунологу" за поиски пропавшего мужа

21:54 07.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Ейске на скамью подсудимых отправлен приезжий мошенник, пообещавший местной жительнице найти ее пропавшего супруга по рунам. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края.
"В Ейске 34-летний житель Магнитогорска проводил обряды с использованием рун, которые якобы помогали в поиске пропавших людей. За услугой к нему обратилась местная жительница. Пять месяцев она пыталась тщетно найти пропавшего мужа и переводила на счет "рунолога" деньги за ритуалы", – сообщили в полиции.
Так мошенник обогатился более чем на 600 тысяч рублей, а затем стал угрожать наведением порчи на женщину и требовать деньги еще.
Уголовное дело по статье о мошенничестве направлено в суд. Приезжему "эзотерику" грозит до шести лет лишения свободы.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
