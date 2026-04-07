Медведев провел совещание по безопасности Черноморского побережья - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Медведев провел совещание по безопасности Черноморского побережья
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во вторник провел совещание с командованием Военно-Морского флота, Воздушно-космических сил РФ и руководителями оборонных предприятий в Новороссийске. Главной темой стала безопасность побережья Черного моря.
Медведев в Новороссийске провел совещание по безопасности побережья Черного моря

22:07 07.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во вторник провел совещание с командованием Военно-Морского флота, Воздушно-космических сил РФ и руководителями оборонных предприятий в Новороссийске.
Главной темой стала безопасность побережья Черного моря.
"Посетил Новороссийск, провел совещание с командованием ВМФ, ВКС и руководителями оборонных предприятий по вопросам поставок вооружения, военной, специальной техники и средств поражения, включая беспилотные летательные аппараты, а также защиты Черноморского побережья", - написал он в мессенджере Max.
ВСУ в последнее время участили атаки на мирные регионы РФ. В ночь на понедельник боевики атаковали Краснодарский край, сначала сообщалось о восьми пострадавших, включая двух детей. Позже число раненых увеличилось до 10. Позже мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что обломки дрона попали в многоквартирный дом, в расположенной рядом с ним школе развернули пункт временного размещения. Всего повреждены 92 дома, в городе введен режим ЧС.
Шесть человек остаются в больницах после атаки БПЛА на Новороссийск, двое детей – в тяжелом состоянии.
Как сообщал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, за неделю от обстрелов киевского режима погибли 25 мирных жителей и более 170 пострадали.
