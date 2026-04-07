Медведев провел совещание по безопасности Черноморского побережья - РИА Новости Крым, 07.04.2026

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во вторник провел совещание с командованием Военно-Морского флота, Воздушно-космических сил РФ и руководителями...

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во вторник провел совещание с командованием Военно-Морского флота, Воздушно-космических сил РФ и руководителями оборонных предприятий в Новороссийске. Главной темой стала безопасность побережья Черного моря.ВСУ в последнее время участили атаки на мирные регионы РФ. В ночь на понедельник боевики атаковали Краснодарский край, сначала сообщалось о восьми пострадавших, включая двух детей. Позже число раненых увеличилось до 10. Позже мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что обломки дрона попали в многоквартирный дом, в расположенной рядом с ним школе развернули пункт временного размещения. Всего повреждены 92 дома, в городе введен режим ЧС.Шесть человек остаются в больницах после атаки БПЛА на Новороссийск, двое детей – в тяжелом состоянии. Как сообщал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, за неделю от обстрелов киевского режима погибли 25 мирных жителей и более 170 пострадали.

