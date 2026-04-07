Крымский мост сейчас: обстановка на утро вторника - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Крымский мост сейчас: обстановка на утро вторника
Крымский мост свободен для проезда и работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в национальном РИА Новости Крым, 07.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Крымский мост свободен для проезда и работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в национальном мессенджере Мах.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении по состоянию на 9:00 во вторник.
Крымский мост — это стратегический объект, транспортные средства, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
