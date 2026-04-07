Крымские горы накрыло снегом

На Ай-Петри и Ангарском перевале в Крыму выпал мокрый снег, и в ближайшие несколько дней из-за морозной погоды он не растает. Об этом в комментарии РИА Новости... РИА Новости Крым, 07.04.2026

2026-04-07T10:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. На Ай-Петри и Ангарском перевале в Крыму выпал мокрый снег, и в ближайшие несколько дней из-за морозной погоды он не растает. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Также она уточнила, что мокрый снег идет на Караби-яйле, но там он быстрее растает.По словам Любецкой, морозная погода в горах продержится вплоть до 11 апреля. На этот период также сохраняются условия для осадков."Основное количество осадков выпадет во вторник и в среду, а уже к четвергу интенсивность их ослабеет, но, поскольку температура воздухе будет отрицательной, то снег в горах таять не должен, несмотря на теплую почву", - уточнила начальник регионального гидрометцентра, добавив, что мороз будет только в горах, на остальной части полуострова сохранятся положительные температурные значения.Накануне республиканский главк МЧС России со ссылкой на синоптиков сообщал, что в Крыму в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, в горах – с мокрым снегом, а также усиление ветра до 22 метров в секунду.Ранее директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и заведующий кафедрой химических технологий водопользования Института биохимических технологий и экологии КФУ имени Вернадского, профессор Илья Николенко рассказывали, что крымские водохранилища естественного стока накопили 166 миллионов кубометров воды, при этом мартовские притоки были небольшими, но запасы будут пополнятся дальше, поскольку этому благоприятствует погода.Самый большой приток воды крымские водохранилища получили в январе. Объем поступившей воды оказался больше, чем за весь прошлый год, сообщал ранее министр жилищно-коммунального хозяйства республики Захар Щегленко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму возможны подтопленияВысохнет ли Каспийское море – мнение ученогоХолодная и снежная зима спасла Крым от дефицита воды - ученые

