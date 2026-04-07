Холодный атлантический циклон принесет в Крым дожди и сильный ветер: погода во вторник - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Холодный атлантический циклон принесет в Крым дожди и сильный ветер: погода во вторник
Холодный атлантический циклон принесет в Крым дожди и сильный ветер: погода во вторник - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Холодный атлантический циклон принесет в Крым дожди и сильный ветер: погода во вторник
Во вторник погода на полуострове будет определяться холодным фронтальным разделом атлантического циклона. Пройдут дожди, в южных и восточных районах сильные. Об РИА Новости Крым, 07.04.2026
2026-04-07T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Во вторник погода на полуострове будет определяться холодным фронтальным разделом атлантического циклона. Пройдут дожди, в южных и восточных районах сильные. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +9…+11 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, с середины ночи северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +10...+12.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха в ночные часы составит +7...+9 градусов, днем +11...+13.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Холодный атлантический циклон принесет в Крым дожди и сильный ветер: погода во вторник

В Крым во вторник холодный атлантический циклон принесет дожди и сильный ветер

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Во вторник погода на полуострове будет определяться холодным фронтальным разделом атлантического циклона. Пройдут дожди, в южных и восточных районах сильные. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +8…+13, в горах +5…+7 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +9…+11 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, с середины ночи северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +10...+12.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха в ночные часы составит +7...+9 градусов, днем +11...+13.
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
