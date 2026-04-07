https://crimea.ria.ru/20260407/kak-proydet-chempionat-abilimpiks-2026-v-krymu-dlya-lyudey-s-invalidnostyu-1154961756.html
Как пройдет чемпионат "Абилимпикс" 2026 в Крыму для людей с инвалидностью
В 2026 году Крымский чемпионат "Абилимпикс" – региональный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными РИА Новости Крым, 07.04.2026
новости крыма
инвалидность
соревнования
минпросвещения рф
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/06/1154961555_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_1a816d3f212eb5af20423f2282304314.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В 2026 году Крымский чемпионат "Абилимпикс" – региональный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья – включит новые компетенции и объединит около 200 участников разных возрастов. Об этом в эфире "Спутник в Крыму" рассказала заведующая базовой профессиональной образовательной организацией ГБПОУ РК "Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна" – региональный центр развития движения "Абилимпикс" Ирина Мардаровская.Гостья студии подчеркнула, что в 2026 году крымский "Абилимпикс" – юбилейный.С каждым годом чемпионатное движение "Абилимпикс" набирает обороты: увеличивается и число участников, и количество компетенций, по которым проводятся соревнования, добавила она."В этом году мы проводим соревнования по 27 компетенциям. С учетом категорий у нас будет 39 площадок. Уже заявлено участников 195 человек. И в этом году у нас новые компетенции. Это "Бариста", "Кухонный рабочий" и "Графический дизайн", – поделилась Мардаровская.Компетенции выбираются на основании анализа рынка труда, отметила она.Самыми востребованными, по ее словам, являются сегодня "Поварское дело", "Художественный дизайн" и "Графический дизайн". Также все больше становится участников в компетенции "Медицинский и социальный уход", сказала Мардаровская.В целом же есть участники во всех 27 компетенциях, подчеркнула она."Эти специальности и профессии открыты для обучения в наших профессиональных организациях среднего профессионального образования. И мы сотрудничаем со всеми организациями на территории республики", – добавила спикер.Она рассказала также, что чемпионатное движение постоянно масштабируется. Так, например, в последние три года появились дополнительные площадки под названием "Различные фестивали", и в этом году впервые провели "Фестиваль возможностей" для детей с тяжелыми и множественными нарушениями, в том числе психическими и интеллектуальными.По словам Мардаровской, дети, которые становятся участниками "Абилимпикса" занимаются дополнительно, и педагоги уделяют им больше внимания. А потом школьники, получившие призовые места, "имеют плюсы при поступлении в вуз и средние профессиональные образовательные организации (СПО)"."То есть это учитывается. В правилах приема прописано, что победители и призеры имеют дополнительные баллы при поступлении. И работодатели сейчас рассматривают тех участников, которые показали высокие результаты. Сейчас востребованы рабочие профессии, а все компетенции чемпионата "Абилимпикс" в основном связаны как раз с ними", – сказала гостья эфира.Крымский чемпионат "Абилимпикс" стартует 7 апреля. Торжественная церемония открытия состоится на базе Крымского инженерно-педагогического университета, все участники и эксперты уже зарегистрированы.Ранее в пресс-службе Минпросвещения России сообщали, что в соревновательную программу региональных чемпионатов "Абилимпикс" для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 2026 году включат 14 новых компетенций. В их числе: "Медицинский администратор", "Разработка и сборка БПЛА", "Специалист по наземным робототехническим комплексам", "Специалист по управлению персоналом", "Барбер" и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спорт для всех: как стать паралимпийцем в Крыму"Возрождение": как в Крыму ветеранов СВО возвращают к жизниВ России ужесточили штрафы за отказ в трудоустройстве инвалидов
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/06/1154961555_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_392de2ea6b83f0bcb27538f624e8b3f0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
