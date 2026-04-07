Как пройдет чемпионат "Абилимпикс" 2026 в Крыму для людей с инвалидностью

Как пройдет чемпионат "Абилимпикс" 2026 в Крыму для людей с инвалидностью - РИА Новости Крым, 07.04.2026

Как пройдет чемпионат "Абилимпикс" 2026 в Крыму для людей с инвалидностью

В 2026 году Крымский чемпионат "Абилимпикс" – региональный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными РИА Новости Крым, 07.04.2026

2026-04-07T06:58

2026-04-07T06:58

2026-04-07T06:58

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В 2026 году Крымский чемпионат "Абилимпикс" – региональный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья – включит новые компетенции и объединит около 200 участников разных возрастов. Об этом в эфире "Спутник в Крыму" рассказала заведующая базовой профессиональной образовательной организацией ГБПОУ РК "Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна" – региональный центр развития движения "Абилимпикс" Ирина Мардаровская.Гостья студии подчеркнула, что в 2026 году крымский "Абилимпикс" – юбилейный.С каждым годом чемпионатное движение "Абилимпикс" набирает обороты: увеличивается и число участников, и количество компетенций, по которым проводятся соревнования, добавила она."В этом году мы проводим соревнования по 27 компетенциям. С учетом категорий у нас будет 39 площадок. Уже заявлено участников 195 человек. И в этом году у нас новые компетенции. Это "Бариста", "Кухонный рабочий" и "Графический дизайн", – поделилась Мардаровская.Компетенции выбираются на основании анализа рынка труда, отметила она.Самыми востребованными, по ее словам, являются сегодня "Поварское дело", "Художественный дизайн" и "Графический дизайн". Также все больше становится участников в компетенции "Медицинский и социальный уход", сказала Мардаровская.В целом же есть участники во всех 27 компетенциях, подчеркнула она."Эти специальности и профессии открыты для обучения в наших профессиональных организациях среднего профессионального образования. И мы сотрудничаем со всеми организациями на территории республики", – добавила спикер.Она рассказала также, что чемпионатное движение постоянно масштабируется. Так, например, в последние три года появились дополнительные площадки под названием "Различные фестивали", и в этом году впервые провели "Фестиваль возможностей" для детей с тяжелыми и множественными нарушениями, в том числе психическими и интеллектуальными.По словам Мардаровской, дети, которые становятся участниками "Абилимпикса" занимаются дополнительно, и педагоги уделяют им больше внимания. А потом школьники, получившие призовые места, "имеют плюсы при поступлении в вуз и средние профессиональные образовательные организации (СПО)"."То есть это учитывается. В правилах приема прописано, что победители и призеры имеют дополнительные баллы при поступлении. И работодатели сейчас рассматривают тех участников, которые показали высокие результаты. Сейчас востребованы рабочие профессии, а все компетенции чемпионата "Абилимпикс" в основном связаны как раз с ними", – сказала гостья эфира.Крымский чемпионат "Абилимпикс" стартует 7 апреля. Торжественная церемония открытия состоится на базе Крымского инженерно-педагогического университета, все участники и эксперты уже зарегистрированы.Ранее в пресс-службе Минпросвещения России сообщали, что в соревновательную программу региональных чемпионатов "Абилимпикс" для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 2026 году включат 14 новых компетенций. В их числе: "Медицинский администратор", "Разработка и сборка БПЛА", "Специалист по наземным робототехническим комплексам", "Специалист по управлению персоналом", "Барбер" и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спорт для всех: как стать паралимпийцем в Крыму"Возрождение": как в Крыму ветеранов СВО возвращают к жизниВ России ужесточили штрафы за отказ в трудоустройстве инвалидов

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, инвалидность, соревнования, минпросвещения рф