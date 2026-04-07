https://crimea.ria.ru/20260407/iskusstvennyy-intellekt-dlya-raboty-i-zhizni-chto-izmenit-novyy-zakon-v-rf-1154934064.html

Искусственный интеллект для работы и жизни: что изменит новый закон в РФ

Закон об использовании ИИ в России должен не только защитить права граждан и бизнеса, но и определить ответственность как разработчиков, так и пользователей... РИА Новости Крым, 07.04.2026

2026-04-07T08:29

искусственный интеллект

мнения

андрей неукрытый

закон и право

общество

интернет

информация

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136536_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_0b34d769c856e099aef0eac92582ed91.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Закон об использовании ИИ в России должен не только защитить права граждан и бизнеса, но и определить ответственность как разработчиков, так и пользователей технологий для обеспечения безопасности общества и государства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент национальной Ассоциации цифровой экономики Андрей Неукрытый, отметив, что первый закон в этой области будет рамочным.На днях стало известно, что в Совете Федерации подготовили законопроект о безопасном использовании искусственного интеллекта. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал активнее внедрять ИИ в России.Права и обязанности всехПо словам Неукрытого, отсутствие законопроекта в области искусственного интеллекта позволяет сегодня как разработчикам моделей ИИ, так и тем, кто ими пользуется, уходить от ответственности, если результат работы машинного разума окажется ошибочным случайно либо будет намеренно использован для обмана людей.Дело в том, что модели искусственного интеллекта – это технология, которая для поиска ответа на тот или запрос пользователя обрабатывает огромный массив информации в интернете, не проверяя ее, отметил эксперт.При этом технологически такие процессы вполне поддаются регулированию на этапе создания модели ИИ, а значит должны контролироваться, подчеркнул он."В саму модель загружаются определенные данные, и они должны быть сформированы и достоверны", – заметил Неукрытый.В частности, должна быть предусмотрена определенная фильтрация данных.Но нести ответ должен и пользователь, отметил он. То есть результат любых обращений к технологии ИИ, независимо от того, делают его граждане, бизнес или государство, должен проверяться, а если проверки не было, должна наступать ответственность за пагубный результат, добавил Неукрытый.Это позволит избежать серьезных ошибок в самых разных областях, в том числе уже упомянутой медицине, а также военной сфере, где искусственный интеллект сегодня используется все больше, подчеркнул эксперт."Весь спектр решений должен перейти в законодательную плоскость, в юридическую. То есть, мы говорим о риск-ориентированном подходе, чтобы искусственный интеллект не наносил вред гражданам, бизнесу, государству при взаимодействии с ними. А на сегодняшний день ряд чиновников, компаний и бизнесов... перекладывают ошибки, допущенные ими, на искусственный интеллект", – прокомментировал Неукрытый.Мы только на стартеЗаконодательно следует регламентировать и взаимодействие искусственного интеллекта с несовершеннолетними, которые должны быть защищены, а значит, нужны определенные ограничения, отметил эксперт.Также должна быть регламентирована работа ИИ с учетом прав граждан и обеспечения их безопасности, в том числе защиты персональных данных и информации из сферы личной жизни, имеющихся как на официальных сайтах, так и в соцсетях, добавил он.Он указал на важность маркировки контента искусственным интеллектом, что является пока вопросом для обсуждения с точки зрения способов реализации.Эксперт подчеркнул также, что на сегодняшний день 95% компаний в России, в том числе государственных, используют зарубежные модели искусственного интеллекта, а не отечественные, поскольку последние существенно уступают технологически и не позволяют решать необходимые задачи, так что и в этой части "законодательная база очень сильно отстает от нашей действительности".Таким образом, по словам Неукрытого, необходимость появления закона, регулирующего работу ИИ в России, давно назрел, как когда-то это стало необходимым в связи с развитием интернета, проникшего во все сферы жизни общества, а потом с цифровизацией, изменившей систему управления, документооборот и многое другое.Но сразу все необходимое регламентировать не получится – работа будет вестись поступательно, отметил эксперт.Ранее плюсах и минусах нового закона о применении ИИ в России в эфире рассказал секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Копировать-вставить: ИИ приведет к отупению способных отупеть Медицинские советы ИИ: где проходит грань между помощью и риском Кому лучше не общаться с ИИ – ответ психиатра

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

