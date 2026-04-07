Двое детей в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Новороссийск - РИА Новости Крым, 07.04.2026
Двое детей в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Новороссийск
Шесть человек остаются в больницах после атаки БПЛА на Новороссийск ночью 6 апреля, двое детей - в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в оперштабе... РИА Новости Крым, 07.04.2026
2026-04-07T12:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Шесть человек остаются в больницах после атаки БПЛА на Новороссийск ночью 6 апреля, двое детей - в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.В ночь на понедельник ВСУ атаковали Краснодарский край, сначала сообщалось о восьми пострадавших, включая двух детей. Позже число раненых увеличилось до 10. Позже мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что обломки дрона попали в многоквартирный дом, в расположенной рядом с ним школе развернули пункт временного размещения. Всего повреждены 92 дома, в городе введен режим ЧС.Еще четверо жителей многоквартирных домов получают необходимую медицинскую помощь в Новороссийске.В одном из микрорайонов Геленджика в понедельник ввели режим локальной ЧС после атаки дронов ВСУ, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
После атаки ВСУ на Новороссийск в больницах остаются шесть человек - оперштаб

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Шесть человек остаются в больницах после атаки БПЛА на Новороссийск ночью 6 апреля, двое детей - в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
В ночь на понедельник ВСУ атаковали Краснодарский край, сначала сообщалось о восьми пострадавших, включая двух детей. Позже число раненых увеличилось до 10. Позже мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что обломки дрона попали в многоквартирный дом, в расположенной рядом с ним школе развернули пункт временного размещения. Всего повреждены 92 дома, в городе введен режим ЧС.
"После атаки БПЛА на Новороссийск ночью 6 апреля в медицинских учреждениях остаются шесть человек. Двое детей в тяжелом состоянии находятся в больнице в Краснодаре", - говорится в сообщении.
Еще четверо жителей многоквартирных домов получают необходимую медицинскую помощь в Новороссийске.
В одном из микрорайонов Геленджика в понедельник ввели режим локальной ЧС после атаки дронов ВСУ, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
