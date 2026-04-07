Дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по школе в Запорожской области
В Запорожской области после атаки ВСУ на школу возбуждено уголовное дело о теракте
18:19 07.04.2026 (обновлено: 18:57 07.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атакой украинских боевиков на школу в Запорожской области. Об этом сообщила официальный представитель Следкома России Светлана Петренко.
Во вторник днем ВСУ ударили по школе в Великой Знаменке Запорожской области. Изначально сообщалось о том, что пострадали пятеро детей и взрослый, затем число раненных выросло до 10. Позже Балицкий сообщил, что боевики атаковали машины "скорой", которые приехали для оказания помощи. Школьников вывезли в больницу военнослужащие. Раненный учитель также госпитализирован. Его состояние тяжелое. Также стало известно о гибели заместителя главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александра Резниченко, который помогал эвакуировать детей.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст.205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на школу в Запорожской области", – сказано в сообщении.
По данным следствия, украинские боевики обстреляли территорию школы из артиллерии и атаковали ударными дронами.
В результате минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили четверо учеников 6 и 9 классов.
"Следствием проведен осмотр места происшествия. Зафиксированы разрушения объектов, изъяты предметы, имеющие значение для расследования. В ближайшее время по ним будут назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются представители украинских вооруженных формирований, причастные к совершению этого преступления", – добавили в СК.
