https://crimea.ria.ru/20260407/delo-o-terakte-vozbuzhdeno-posle-udara-vsu-po-shkole-v-zaporozhskoy-oblasti-1154998000.html

Дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по школе в Запорожской области

2026-04-07T18:19

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/12/1119161050_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cde249046228faa2d974650eb3db79dc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атакой украинских боевиков на школу в Запорожской области. Об этом сообщила официальный представитель Следкома России Светлана Петренко.Во вторник днем ВСУ ударили по школе в Великой Знаменке Запорожской области. Изначально сообщалось о том, что пострадали пятеро детей и взрослый, затем число раненных выросло до 10. Позже Балицкий сообщил, что боевики атаковали машины "скорой", которые приехали для оказания помощи. Школьников вывезли в больницу военнослужащие. Раненный учитель также госпитализирован. Его состояние тяжелое. Также стало известно о гибели заместителя главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александра Резниченко, который помогал эвакуировать детей.По данным следствия, украинские боевики обстреляли территорию школы из артиллерии и атаковали ударными дронами.В результате минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили четверо учеников 6 и 9 классов.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

